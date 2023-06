Tav, Possamai: prime significative aperture sulla revisione del progetto

Tav: il sindaco di Vicenza ha incontrato a Roma il commissario Macello e i vertici di Rfi insieme alla vicepresidente della Regione De Berti

Prime significative aperture oggi a Roma da parte del commissario straordinario di Governo Vincenzo Macello e dei tecnici di Rfi all’incontro chiesto dal sindaco Giacomo Possamai sulla Tav.

“Avevamo detto che ci saremmo immediatamente occupati di alta velocità – ha dichiarato il sindaco al termine della riunione – e a distanza di una settimana dalle elezioni siamo qui a Roma, dove abbiamo presentato le nostre istanze, anche grazie alla vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti che con grande lealtà istituzionale ha favorito e ha partecipato a questo importante momento di confronto.

Preoccupazioni sul progetto attuale

Ho avuto modo di presentare al commissario Vincenzo Macello e ai tecnici di Rfi le nostre preoccupazioni sul progetto attuale, specifiche richieste di modifica per il tratto ovest, dove è più urgente intervenire, e alcuni ragionamenti relativi al tratto est.

Ho raccolto con soddisfazione la disponibilità a interloquire sulle questioni che ci stanno più a cuore, dalla riduzione degli abbattimenti al grande problema della viabilità cittadina che non può essere interrotta per due anni con l’abbattimento di Ponte Alto, dagli interventi per i quartieri dei Ferrovieri e di San Lazzaro, come il cavalcavia di via Maganza e il sottopasso dell’Arsenale, fino al tema della stazione che non vogliamo sia interrata.

Rfi si è presa del tempo per approfondire tutte le nostre richieste.

Nel frattempo, già lunedì 12 giugno incontreremo nuovamente il commissario Macello nella sede della Provincia insieme agli altri sindaci del territorio per fare nuovamente il punto sulle nostre richieste.

Con oggi il dialogo è stato aperto. Sono fiducioso che molte delle proposte che stiamo avanzando possano essere accolte perché vanno nella direzione di migliorare il progetto a vantaggio dei cittadini di Vicenza e del territorio”.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa