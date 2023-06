Rosà: il 9 e 10 giugno torna il Festival dell’acqua 2023

Convegno ed eventi cuturali su un elemento sempre più prezioso, “l’acqua”

Torna anche quest’anno il “Festival dell’acqua”, con un ricco cartellone di eventi che si snoda nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno. Ci saranno momenti di approfondimento, spazi musicali ed artistici con il coinvolgimento di numerose realtà locali.

Il filo conduttore è l’acqua, elemento vitale e identitario per il territorio rosatese, caratterizzato da un importante sistema di rogge e canali. Rogge e canali che da secoli ne disegnano il paesaggio, costituendo la base per lo sviluppo abitativo ed economico.

Il momento centrale di questa edizione del Festival

Momento centrale di questa edizione sarà il convegno in programma la mattina di sabato 10 giugno alle ore 10.30 in Sala Consiliare. Si parlerà di cambiamenti climatici e delle azioni per contenerne e contrastarne gli effetti. Interverranno l’ingegner Marco Baldin (Associazione Idrotecnica Italiana), l’ingegner Umberto Niceforo (Direttore Consorzio di Bonifica Brenta). E il dott. Alessandro Bizzotto (già dirigente Arpav).

Si parlerà in particolare di energia idroelettrica, delle risorse idriche e dei sistemi di irrigazione. Ma anche del

cambiamento climatico e del consumo d’acqua per le produzioni alimentari. Temi di stretta attualità nel dibattito nazionale e internazionale.

Ad aprire e chiudere il programma degli eventi, ospitati ognuno in una sede diversa, ci saranno due importanti appuntamenti culturali. Appuntamenti che avranno sempre l’acqua come tema centrale, sviluppato attraverso la musica e la letteratura.

Per i più piccoli sarà proposto una laboratorio all’aperto, che unirà creatività, fantasia e sensibilizzazione sul tema del festival.

Programma

Si comincia venerdì 9 alle ore 20.30 nel giardino di Palazzo Dolfin Casale, sede della Biblioteca Civica con “Chiare e fresche dolci acque”. Serata di poesia in lingua veneta sul tema dell’acqua con opere scritte e recitate dal gruppo “Amissi de‘a poesia – Aque slosse” e dal “Cenacolo rosatese”. Accompagnati, per l’occasione, da un Ensemble di Flauti e Clarinetti della Banda Monte Grappa e dal Maestro Mattia Cogo al pianoforte. Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Civica al numero 0424/584192 o all’indirizzo mail: bibliotecacomunale@comune.rosa.vi.it

Nel pomeriggio di sabato dalle ore 16.00 saranno protagonisti i più piccoli al Parco delle Rose con Silvia Scaldaferro ed il suo laboratorio dal titolo “Maremè”. Laboratorio con attività open air, immagini, poesie e giochi di acquerelli. Il laboratorio gratuito, della durata di un’ora e mezza e con la partecipazione limitata ad un numero massimo di 15 bambini. Il laboratorio è aperto ai giovani dai 3 ai 10 anni (nella fascia d’età 3-5 anni è richiesta la presenza di un genitore). In caso di maltempo si svolgerà in biblioteca.

Conclusione dell rassegna

La rassegna si conclude sabato alle 20.30 nella Chiesetta antica di San Pietro con il “Concerto note d’acqua”. Opera della Scuola di musica antica per ragazzi “Dolce Consort Ensemble” in un concerto dal titolo “Note d’Acqua”. Il gruppo, composto da 45 giovani elementi, ha rielaborato e rivisitato per l’occasione antichi brani medioevali. Brani rievocanti le dolci melodie dell’acqua, proponendo un percorso sensoriale alternativo ed intrigante.

L’evento è ad ingresso libero, con la possibilità di prenotazione del posto rivolgendosi all’ Ufficio Segreteria

del Comune di Rosà. Tel. 0424/584120 e-mail segreteria@comune.rosa.vi.it) oppure al link:

Il sindaco di Rosà Elena Mezzalira

«Questo appuntamento – dichiara il sindaco di Rosà Elena Mezzalira – abbraccia tutto il fine settimana e propone eventi sia dal punto vista tecnico e scientifico, come il convegno di sabato mattina, sia legati agli aspetti culturali, con attività per grandi e piccini. L’acqua è un argomento trasversale, del quale ora cominciamo a capire l’importanza, a motivo della sua scarsità. Per Rosà l’acqua ha un valore identitario, legato alla sua cultura e alle sue tradizioni, visto che il territorio è permeato di rogge e canali».

Il vicesindaco Bordignon

«L’idea di questo festival – aggiunge il vicesindaco Paolo Bordignon – è nata qualche anno fa per valorizzare la civiltà delle rogge di Rosà. Al convegno di sabato mattina ascolteremo le voci degli esperti sul tema della gestione della risorsa acqua, dei cambiamenti climatici e dell’ambiente.

Noi porteremo la nostra esperienza per tutte le attività che abbiamo messo in campo. Del resto abbiamo una storia economica e sociale secolare legata alla canalizzazione dei corsi d’acqua. Ascolteremo anche le proposte, in particolare per quanto riguarda l’aspetto irriguo. Dovremo cambiare atteggiamento, avendo sempre più cura dell’acqua, impegnandoci a rispettarla e a consumarne meno».

Fonte: Comune di Rosà (VI) – Ufficio Stampa