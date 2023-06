Il pilota trevigiano sfiora la vittoria nella prima uscita stagionale nel Campionato Italiano Velocità su terra, utilizzando il nuovo mezzo in vista degli appuntamenti futuri – Omar Modolo è secondo a Vighizzolo d’Este

Inizia con un buon risultato

la stagione sportiva di Omar Modolo reduce dalla partecipazione alla gara valevole per il Campionato Italiano Velocità su Terra ACI Sport che si è disputata sabato scorso nel Circuito Este Off-Road a Vighizzolo d’Este; al volante del nuovo mezzo, il kart cross Casmat XC Fia col quale affronterà nel prosieguo di stagione.

L’evento dello scorso fine settimana si è dipanato su tre manche dove Modolo si è messo in bella evidenza staccando il miglior riscontro cronometrico nella prima e nella terza, con un secondo tempo realizzato nella seconda.

“Ho provato per la prima volta il nuovo Casmat XC Fia – racconta Modolo – è mi sono subito trovato a mio agio come confermato dai tempi delle prime tre manche.

Poco prima della finale a iniziato a piovere e di conseguenza abbiamo optato con i meccanici per delle regolazioni adatte; il piovasco, nonostante la brevità ha bagnato la pista che però nel giro di poche tornate si è asciugata e questo mi ha in parte penalizzato, non potendo sfruttare le modifiche apportate prima del via.

Un secondo posto è comunque un ottimo riscontro in questa gara che considero un’importante test in vista dei futuri impegni. Colgo l’occasione per ringraziare chi mi supporta nell’attività sportiva e nella promozione, con una gratificazione particolare che rivolgo a Luciano Visintin e alla scuderia Rally Team”.

Al termine dei sette giri di pista sui quali si giocava la finale, Modolo ha accusato un distacco di 1”649 dal vincitore; un’inezia soprattutto per il fatto che non ha potuto utilizzare le giuste regolazioni impostate su una manche che ci si aspettava non asciutta.

Motta di Livenza (TV), 7 giugno 2023

Andrea Zanovello www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Nicola Magoni