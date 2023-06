Nelson Mandela di Schio: match internazionale con il BlackWood RFC

A fine stagione va in scena al Nelson Mandela di Schio un match internazionale con una squadra Gallese il BlackWood RFC sotto la direzione del Sig. Giovanni Rangone.

La cronaca

Parte forte il RAV e dopo un paio di touche viene servito un notevole pallone ai trequarti che con Giovanni Fantato finalizzano e si va sul punteggio di 5-0. Riparte il Blackwood che dopo un paio di calci in touche causati da indisciplina in mischia trova la quadra e con un guizzo del Nr.8 si infila in mezzo alle prime linee e segna nell’angolo.

Siamo solo al 10° ma c’è tanta voglia di dar spettacolo e così con alcuni calci ed un paio di mischie ordinate, ben posizionate, anche se il Blackwood sembra più debole si arriva alla mischia vincente nell’angolo per il RAV che schiaccia in meta per il parziale 10-5.

Si arriva così alla pausa acqua. Alla ripresa del gioco dopo la pressione del RAV con mischie, calci e touche si arriva all’ennesima mischia al 28° con Matteo Munaretto che approfitta della situazione e sorprende il diretto avversario schiacciando in meta. Questa volta Cicciù da posizione più complicata infila i pali e siamo 17-5.

Evidente che i nostri avversari non sono venuti per guardare, pochi minuti e una pregevole meta in drive da parte del talloner permette ai nostri avversari di portarsi dopo la trasformazione sul 17-12.

Al rientro in campo dopo vari cambi visto il gran caldo, mischie e touche calci mischie e touche la fanno da padrone. La pressione del Blackwood aumenta nell’ultimo quarto, i falli e le scaramucce si fanno più consistenti, ma un RAV rinvigorito trova la meta con Ludovico Penzo che vola in meta, la successiva trasformazione di Cicciù ci porta 24 – 12.

Nelson Mandela di Schio – Considerazioni

Finisce qui un incontro spumeggiante e gradevole che ha visto anche qualche scaramuccia di contorno al rugby giocato.

A fine partita tutto si è risolto davanti alle consuete birre e la cena del terzo tempo.

Un ringraziamento particolare ai giocatori che ci hanno onorato della loro diponibilità in campo va quindi a Simone Ziliani, Halalilo Siom Lapuk Ekita e Gamboa Juan Pablo del Viadana, Dalle Palle Alberto del Mirano, Vignato Giovanni e Gallocchio Andrea del Monselice e Lorenzo Levorato del Valsugana

MVP

Oggi l’ambito premio come miglior giocatore assegnato a Giacomo Cicciù dai colleghi del Blackwood che ci hanno permesso con la loro presenza di fare una votazione imparziale.

Formazione RAV

15 Dalle Palle,14 Penzo L, 13 Castello E, 12 Cicciù G, 11 Fantato G, 10 Dalla Pozza L Vcap, 9 Zanin L, 8 Gamboa, 7 Levorato, 6 Grolla, 5 Carretta N, 4 Pegoraro M. cap, 3 Halalilo, 2 F. Trento, 1 Ziliani.

A disposizione

16 Vignato, 17 Gallocchio, 18 Trento G. 19 Munaretto M. 20 Manea A. 21 Bertoldo L.

Mauro Gallo, consigliere del Rugby Alto Vicentino