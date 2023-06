Montecchio Maggiore: ultimati i lavori del nuovo cavalcaferrovia di via Battaglia

Nonostante le piogge incessanti, che hanno reso necessario far lavorare le maestranze anche nei fine settimana, i lavori per la realizzazione del nuovo cavalcaferrovia in via Battaglia a Montecchio Maggiore termineranno nei tempi previsti.

Il cantiere per la realizzazione del manufatto ad Alte Ceccato, inserito tra le opere dell’AV/AC Verona-Vicenza realizzate dal General Contractor guidato da Webuild per conto della committente Rete Ferroviaria Italiana e con Direzione Lavori ed Alta Sorveglianza Italferr, verrà ultimato entro sabato 10 giugno. Per la successiva apertura al traffico del cavalcavia ferroviario sono in via di ultimazione le necessarie verifiche amministrative che dovrebbero terminare entro la settimana prossima.

Il Sindaco di Montcchio Maggiore

«Una buona notizia – dichiara soddisfatto il sindaco Gianfranco Trapula – che è arrivata nei tempi stabiliti in occasione dell’ultimo incontro di aggiornamento del cronoprogramma, avvenuto ad aprile. Manca poco, dunque, alla riapertura di questa importante arteria stradale di collegamento tra il casello autostradale dell’A4 e il centro della città.

Il nuovo cavalcavia ferroviario è uno snodo fondamentale per la viabilità non solo locale, ma dell’intera zona industriale e per tutto l’ovest vicentino. I lavori hanno permesso di ampliare le corsie per favorire il traffico e per accogliere una pista ciclopedonale di collegamento tra il lato nord e quello sud. L’apertura, in programma tra pochi giorni, attenuerà i disagi alla viabilità riscontrati nel corso di questo ultimo anno di lavori».

Caratteristiche del cavalcaferrovia

Il cavalcaferrovia è caratterizzato da uno sviluppo di 152 metri ed è costituito da nove campate. La minore di 10 metri di luce e la maggiore di 41 metri di luce (campata di scavalco della ferrovia), che terminano sul lato nord e quello sud con due rilevati di approccio.

La viabilità è classificabile come strada di categoria “C2 extraurbana secondaria” con una larghezza della piattaforma di 9,5 metri. A completare l’assetto trasversale sono stati realizzati un marciapiede da 1,5 metri di larghezza. E una pista ciclopedonale da 2,5 metri di larghezza.

Dal punto di vista dell’andamento planimetrico, il tracciato si mantiene sul sedime della strada esistente. Il nuovo asse si distingue invece per un diverso andamento altimetrico. Questo consentirà alla viabilità di scavalcare l’attuale linea ferroviaria e la futura linea Alta Velocità/Alta Capacità.

Fonte: Hassel Omnichannel – Ufficio Stampa