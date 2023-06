Lista Rucco Sindaco: lavori in corso per la giunta

Da giorni il neo sindaco Possamai

dichiara alla stampa che sono in corso le consultazioni per la formazione della giunta e che, nel fare ciò, intende “coinvolgere la città”.

Dichiarazioni solo di intenti visto che le rivendicazioni sono molte, più dei posti disponibili.

Escluso quindi che il neo Sindaco possa procedere a una consultazione della città, se non attraverso i rappresentanti dell’attuale maggioranza, da giorni emerge incessantemente che la questione più dibattuta sia a chi affidare il ruolo di vicesindaco e quello dell’assessore al sociale.

Gli aspiranti alla carica di vicesindaco sono due: Isabella Sala e Matteo Tosetto.

La prima ha dalla sua il numero di preferenze ottenute ma oltre ad essere dello stesso partito del neo Sindaco, il PD, come dal medesimo rivendicato a gran voce, qualora nominata sua vice, Possamai scontenterebbe gli aspiranti delle altre liste: Nicolai di Coalizione Civica, Selmo della lista Civici per Possamai.

Qualora invece nominasse Matteo Tosetto, premierebbe l’esponente della lista, tra le sue, che ha ottenuto il minor consenso tra gli elettori.

Confermerebbe però il patto pre-elettorale intercorso proprio con Tosetto, il quale ha accettato di appoggiarne la candidatura a sindaco, proprio in funzione della nomina a vicesindaco in caso di vittoria.

Resta il nodo del sociale,

altro referato in grado di stimolare gli appetiti, al quale si sono autocandidati in molti: Isabella Sala Giovanna Primon, Luisa Consolaro.

I referati che restano andranno suddivisi tra gli scontenti delle due nomine precedenti e si spera che almeno questi scontino il criterio delle competenze.

Ci riferiscono che un consigliere eletto con coalizione civica, con competenze di grafico pubblicitario per il PD, si sia già presentato a palazzo Uffici, qualificandosi quale assessore alla mobilità.

Peccato che gli altri esponenti dell’attuale maggioranza abbiano già posti dei veti sulla nomina di esponenti di Coalizione Civica, quali assessori alla Mobilità o all’Urbanistica.

Per accontentare tutti, Possamai dovrebbe triplicare i posti in giunta ed eliminare i veti incrociati della sua stessa maggioranza.

Se il neo Sindaco incontra difficoltà insuperabili nella formazione della Giunta, non osiamo immaginare le difficoltà che incontrerà ad amministrare la città.