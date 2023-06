Si cercano giovani volontari per il centro anziani di via Istria – Esperienze forti: iscrizioni riaperte fino a giovedì 8 giugno

L’ottava edizione di Esperienze forti,

l’iniziativa che coinvolge ragazzi in attività di volontariato nel corso dell’estate, riapre le iscrizioni: è possibile fare domanda fino a giovedì 8 giugno 2023 tramite il sito https://vicenza.esperienzeforti.it/.

L’iniziativa è realizzata dal Centro Vicentino di Solidarietà (Ce.I.S. onlus) in collaborazione con il Comune di Vicenza e coinvolge i ragazzi dai 15 ai 23 anni, interessati a cimentarsi con delle esperienze di volontariato per due o tre settimane, dal 13 giugno all’1 settembre.

Oltre alle 28 realtà che hanno aderito fin dall’inizio a Esperienze forti 2023, con più di 400 posti disponibili, si è aggiunta anche la possibilità di svolgere il periodo di volontariato al centro anziani I Sempreverdi di via Istria, 39.

Quattro giovani maggiorenni potranno dare il loro aiuto nelle attività di gestione del bar interno alla struttura e nell’intrattenimento degli anziani con gioco delle carte e bocce.

Tra le novità di questa edizione,

c’è l’adesione al progetto delle feste rock: Jamrock, Lumen festival, Riviera Folk Festival, Ferrock e Weekender Platz potranno ospitare circa 50 ragazzi.

Inoltre, sarà possibile fare volontariato anche con l’associazione Hu.Seed, che si occupa di consegna pasti attraverso l’unità di strada e con l’o.d.v. Agendo, la quale gestisce un laboratorio ed un negozio ortofrutticolo anche con persone con disabilità.

Le esperienze di volontariato riguardano sette ambiti: protezione ambientale, protezione degli animali, cultura, anziani, bambini, disabili, persone in stato di povertà e marginalità, biblioteche della città, attività pratiche come ad esempio il giardinaggio, gli sgomberi, i traslochi, le imbiancature, le esperienze con la protezione civile.

Qualunque sia l’ambito scelto, esperienze forti rappresenta un’occasione per investire il tempo estivo in modo proficuo e per entrare in contatto con le associazioni e gli enti del territorio disponibili ad ospitare e affiancare i ragazzi nel periodo di volontariato.

Gli enti aderenti sono:

Arci servizio civile Vicenza; Agendo odv; Alinsieme S.C.S. onlus; Asd Nuoto Pinnato Vicenza; Associazione genitori Ics; Associazione Ozanam Il Mezzanino; Biblioteca Bertoliana; C.S.I. di Vicenza Aps; Caritas Diocesana Vicentina; cooperativa sociale Aster Tre; Enpa; Fai Berica cooperativa; Ferrock; Fondazione Anffas; From disco to disco; Hu.Seed; Jamrock; Laludo; Cosmo cooperativa sociale; Legambiente Vicenza; Lumen Festival; Operazione Mato Grosso; Pari Passo scs; Parrocchia di Polegge; Protezione civile; Rivera Folk Festival; Senior Veneto aps; Sportitaly asd; Terra di Mezzo.

Per gli iscritti saranno previsti degli incontri formativi. Il primo appuntamento generale sarà il 12 giugno alle 15 al cinema Odeon. Si terranno anche dei momenti di verifica.

Per maggiori informazioni: marcellomanea@centrostudiceis.it 338 4959240, https://vicenza.esperienzeforti.it/, Facebook @EsperienzeFortiVI, Instagram @esperienzefortivicenza.

Vicenza, 7 giugno 2023

Fonte Comune di Vicenza