Brave Kid e N21 rinnovano l’accordo di licenza

Brave Kid, società del gruppo OTB con oltre 30 anni di esperienza nel childrenswear, e N21, marchio di moda fondato e diretto da Alessandro Dell’Acqua, annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza in esclusiva mondiale per la produzione e la distribuzione della linea di abbigliamento e accessori bambina e bambino dai 4 ai 16 anni.

Il rinnovo estende la durata della partnership

per altri 5 anni, a partire dalla collezione Primavera/Estate 2024 sino all’Autunno/Inverno 2028.

La collaborazione, iniziata nel 2019, testimonia la volontà comune di impegnarsi reciprocamente nell’ulteriore sviluppo e internazionalizzazione del marchio N21.

Per questo rinnovo, lo sviluppo delle collezioni continuerà ad essere caratterizzato dalla declinazione “mini me” delle collezioni pret-à-porter, dove l’estetica adulto viene portata nel mondo del bambino, mantenendo e rinforzando il DNA del marchio, senza trascurare le particolari esigenze di comfort e vestibilità tipiche delle linee bambino.

Le collezioni continueranno ad essere vendute presso lo showroom Brave Kid di Milano* e distribuite nel canale wholesale, oltre ad essere presenti negli e-commerce ufficiali numeroventuno.com e bravekid.com.

ABOUT BRAVE KID

Con oltre 30 anni di esperienza nel mondo della moda bambino, Brave Kid è la società del gruppo OTB specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di collezioni prêt-à-porter e accessori per bambini da 0 a 16 anni.

Tra i brand di fama internazionale che compongono il portfolio dell’azienda troviamo Diesel, MM6 Maison Margiela, Marni, Dsquared2, N°21, MYAR e il nuovo arrivato, MAX&Co.

Dal 2021, inoltre, bravekid.com è il punto di riferimento online per l’abbigliamento luxury che veste ragazzi, ragazze, bambini e neonati con uno stile e una personalità davvero unici.

ABOUT N21

N21 è il fashion brand fondato e diretto dallo stilista Alessandro Dell’Acqua ed ha debuttato con la presentazione della collezione Autunno/Inverno 2010/2011 durante la Milano Fashion Week.

Con la sua offerta di abbigliamento, scarpe e accessori per uomo e donna, il brand è distribuito da Gilmar Group in oltre 450 punti vendita multimarca in tutto il mondo.

Nel 2014, N21 ha aperto il suo flagship store a Tokyo, seguito da Hong Kong, Milano, Hangzhou, Seoul e Wuhan.

