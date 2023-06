Il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon: “Grazie alla Caritas diocesana di Vicenza cerchiamo di fare qualcosa per contrastare l’indifferenza verso chi ha bisogno” – Acli e Caritas: la solidarietà si fa strada a partire dalle cose più semplici

“Non possiamo girarci dall’altra parte

quando osserviamo qualcuno in difficoltà. Tendere la mano è un gesto semplice, spontaneo e che non costa proprio nulla. È questo lo spirito con cui le Acli si approcciano alle persone che hanno bisogno.

Una situazione che non corrisponde ad uno stato di indigenza di lungo termine, ma che può essere la conseguenza di scelte di vita non corrette, di una malattia, di una separazione o di molte altre circostanze che potrebbero capitare a chiunque”.

Con queste parole il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, descrive la decisione dell’Associazione vicentina di donare alcuni beni di prima necessità alla Caritas diocesana di Vicenza, che li metterà a disposizione delle persone che si trovano in condizioni economiche di difficoltà.

“Questa iniziativa rientra tra le progettualità continuative che le ACLI di Vicenza hanno posto in atto da tempo – spiega il presidente Cavedon – per dare un aiuto alla Caritas Diocesana Vicentina con materiali di prima necessità per le persone bisognose.

Un gesto che vuole rappresentare la vicinanza delle Acli alla Caritas ed a chi sta soffrendo.

È, soprattutto, un segno che dimostra come i soldi del cinque per mille destinati alle Acli vanno al territorio ed alle fasce più deboli”.

Un’iniziativa che rappresenta chiaramente i valori dell’Associazione.

“I valori della democrazia e la fedeltà alla Chiesa sono valori fondanti delle Acli – sottolinea il presidente Cavedon – tanto più in questo momento molto critico, che sta generando delle problematiche sociali ed economiche non di poco conto”.

L’attività rientra nell’ambito del progetto “Giustizia e Pace si baceranno: le ACLI di Vicenza aps con le persone e le istituzioni per la lotta alle diseguaglianze e per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19” finanziato con risorse del 5×1000 IRPEF anno 2021.

Soddisfazione per l’iniziativa realizzata dalle ACLI di Vicenza aps è stata espressa anche da don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina:

“Un grande grazie alle ACLI di Vicenza aps per aver rinnovato anche quest’anno una donazione di beni primari a favore di chi si rivolge ai nostri servizi dell’area grave marginalità. Il nostro impegno sarà ora quello di distribuirli alle persone più bisognose”.

Vicenza, 7 giugno 2023

Matteo Crestani Giornalista