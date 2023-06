Zanè: conclusi i lavori della pista ciclabile di via L. da Vinci

L’Amministrazione Comunale di Zanè è lieta di comunicare ai propri Concittadini la conclusione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Leonardo da Vinci. Importante opera che permette ora il collegamento tra la pista ciclabile esistente di Zanè a quella di Santorso.

I lavori hanno previsto anche l’illuminazione della pubblica via e la viabilità veicolare è stata modificata realizzando un senso unico che da Via Garziere scende verso Via Leonardo Da Vinci.

L’opera ha un quadro economico di spesa pari a € 381.000 su cui opera, Santorso, illuminazione, senso unico, la Provincia ha assegnato al Comune un contributo di € 190.500 pari al 50% della spesa.

Il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Luca Carretta commenta:

“Abbiamo realizzato questa importante opera a nord del paese, che chiude il cerchio dell’estesa rete ciclo/pedonale e permette di raggiungere il territorio di Santorso.

La larghezza della pista consente la mobilità ciclistica in entrambi i sensi di marcia garantendo la sicurezza dei velocipedi. Uno spartitraffico fisicamente invalicabile separa la pista ciclabile dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore.

Siamo orgogliosi di aver realizzato quest’opera pubblica, prevista nel programma elettorale e realizzata senza indebitamento da parte del Comune.”

Fonte: Coune di Zanè (VI) – Ufficio Stampa