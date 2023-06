Vicenza Centrobus: unificate le linee 10 e 30 e nuovo percorso

Il nuovo percorso del Centrobus sarà in vigore da domenica 11 giugno con l’obiettivo di garantire un collegamento diretto per l’ospedale anche dal Park Stadio di Vicenza.

Novità in arrivo per il CentroBus: da domenica 11 giugno la linea 10 da Park Stadio e la linea 30 da Park Cricoli saranno unificate nella una nuova linea 10 e 30. La linea di fatto andrà a comporre un percorso a doppio anello più ampio, da nord a sud rispetto al centro storico di Vicenza.

L’obiettivo della modifica è offrire anche agli utenti del Park Stadio un collegamento diretto con il San Bortolo. Ritenuto un punto strategico sia per l’utenza che per i lavoratori dell’ospedale. Non solo, d’ora in avanti il CentroBus si fermerà in prossimità di entrambi gli ingressi dell’ospedale cittadino.

Il nuovo percorso

Il nuovo percorso, infatti, prevede le seguenti fermate: Park Stadio, viale Trissino, viale Giuriolo, contrà Vittorio Veneto, contrà S.Marco, contrà S.Bortolo (ospedale), via Medici, Park Cricoli, con ritorno per via Medici, via Fratelli Bandiera e via Rodolfi (ospedale), via IV Novembre, piazza XX Settembre, contrà S.Pietro, Park Stadio.

Inoltre, una corsa su due effettuerà un percorso allungato per connettere gli utenti del Park Stadio (e ora anche quelli del Park Cricoli) al Tribunale.

Il collegamento con il centro storico

Per quanto riguarda il collegamento con il centro storico, è confermata la fermata di piazza Matteotti, mentre vengono eliminate le fermate in contrà S. Biagio, piazza Castello, contrà Ponte Furo, ponte San Paolo e corso Palladio; il collegamento con piazza Castello sarà comunque assicurato dall’intersezione della 1030 con le linee 1, 2, 5, 7 alla fermata di contrà Vittorio Veneto, dunque con una frequenza estremamente elevata.

Va ricordato che i parcheggi Stadio e Cricoli offrono rispettivamente 605 e 542 posti auto.

Rimane invariato invece il percorso della linea 20 CentroBus dal parcheggio Quasimodo.

Fonte: SVT – Ufficio Stampa