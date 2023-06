Alle ore 07.25 di oggi 06 giugno, una minorenne stava percorrendo viale dell’Industria di Schio con direzione Zané. – Schio: doppio sinistro stradale con feriti

Per cause in corso di accertamento andava ad urtare con la fiancata destra del ciclomotore che stava conducendo contro lo spigolo posteriore sinistro dell’autovettura HYUNDAI Tucson, che precedeva con medesima direzione di marcia ed in fase di rallentamento a causa del traffico molto intenso in tale fascia oraria.

A seguito dell’urto, la conducente del ciclomotore rovinava sull’asfalto.

Immediati i soccorsi da parte del conducente dell’autovettura HYUNDAI Tucson, un 42enne del posto.

Dopo circa un minuto, l’autovettura HYUNDAI Tucson veniva nuovamente colpita allo spigolo posteriore sinistro da un’autovettura Ford Fiesta (condotta da un 26enne del posto) che giungeva con medesima direzione di marcia dei suddetti veicoli.

La conducente del ciclomotore veniva trasportata con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Rilievi e viabilità a cura di 2 pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio.

Fonte Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio – Loris Revrenna