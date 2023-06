Schiavon: sinistro stradale con codice giallo

Schiavon (VI), ore 14:30 di martedì 6 giugno. Un uomo 53enne da Cassola, proveniente da Bressanvido, alla guida di Fiat Punto stava percorrendo via Bassanese quando, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l’urto con l’autovettura VW Touran condotta da un uomo 42enne di Marostica che, procedente per la stessa direzione, era intenta a svoltare a sx in via Santa Teresa a Schiavon

Il conducente della Fiat Punto veniva soccorso da ambulanza 118 e trasportato al pronto soccorso di Bassano del Grappa in codice giallo.

Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia Locale del Distaccamento di Sandrigo del Consorzio nordest vicentino.

Fonte: Polizia Locale Consorzio nordest vicentino – Ufficio Stampa

Info Pronto Intervento Polizie Locali

Numero breve di pronto intervento per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza

Cos’è

E’ attivo il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza.

Ogni Cittadino potrà quindi chiamare la Polizia Locale competente per il territorio con un unico numero, gratuito e di facile memorizzazione.

Il numero, dotato di risponditore automatico, provvederà a smistare le chiamate ad ogni singolo Comando di Polizia Locale. Richiedendo all’utente di pronunciare solamente il nome del Comune per il quale (o dal quale) si sta chiamando.

Accedere al servizio

In caso di bisogno si chiama il numero verde 800 05 05 05

Costi e vincoli

GRATUITO

Il numero è attivo solo per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza che hanno aderito al servizio.

Per tutti gli altri Comuni restano ovviamente attivi i numeri di Istituto già ben noti ai cittadini.

Fonte dal sito: https://www.polizialocalenevi.it/