Il neo acquisto di Jteam, da Romano d’Ezzelino, darà l’assalto al blasonato evento che raccoglie i migliori piloti di snowcross dell’Europa centrale, in lotta contro gli scandinavi. – Michele Donazzan griffato Jteam al Wildkogel Bacher – Skidoo Summercross

Manca poco ed il sipario è già pronto ad aprirsi sull’edizione 2023 del Wildkogel Bacher – Skidoo Summercross, evento in programma per Giovedì 8 Giugno e che vedrà ai nastri di partenza un Michele Donazzan griffato Jteam.

Il pilota di Romano d’Ezzelino,

invitato ufficialmente dall’organizzazione, avrà così l’opportunità di calcare un palcoscenico a dir poco prestigioso, trattandosi di un contesto che riunisce i migliori piloti di snowcross dell’Europa centrale, chiamati a scontrarsi contro gli scandinavi.

Tra di loro il campione del mondo FIM in carica, lo svedese Petter Nårsa, al quale si aggiungerà il campione europeo FIM 2021 e vincitore assoluto della Super League 2023, il conterraneo Gustav Sahlsten, assieme a tanti altri piloti ufficiali impegnati oltre oceano.

“È il secondo anno che si tiene questo importante evento ad invito” – racconta Donazzan – “e si tratterà della mia prima volta qui. Sono molto contento di poter partecipare e sono altrettanto ansioso di potermi confrontare contro piloti di questo calibro. Sarà una sfida emozionante.”

Una sola giornata di gara su una pista che si trova ad oltre quota duemila metri sul livello del mare, sul Wildkogel nelle Alpi di Kitzbühel, incastonata in uno scenario da favola.

Il portacolori della compagine di Bassano del Grappa tornerà quindi in sella alla sua Ski-Doo MXZ 600 RS, compagna di avventura pronta a sostenerlo nella trasferta austriaca.

“La pista che ci troveremo ad affrontare sarà un ovale” –

aggiunge Donazzan – “nel quale troveremo salti e curve a parabolica. Essendo a Giugno la neve sarà mantenuta sotto dei teli, appositamente studiati per questa tipologia di eventi.

Siamo pronti per affrontare questo impegno al meglio delle nostre potenzialità e sono certo che la mia moto mi permetterà di togliermi una bella soddisfazione personale ma anche per tutti i partners che mi stanno sostenendo. Approfitto dell’occasione per ringraziare Carbofuel, Jteam e tutti i sostenitori.”

“La stagione europea ed italiana dello snowcross è stata molto corta per le condizioni meteo” – gli fa eco Giuseppe Battaglia (presidente Jteam) – “e l’opportunità che ci è stata data, grazie all’invito arrivato a Michele per questo prestigioso evento, ci permetterà di dare lustro a tutti quei partners che hanno creduto nel nostro progetto nello snowcross.

Per Michele sarà una grossa occasione per farsi notare in mezzo a veri campioni della specialità, come è lui del resto.

Una sfida tra i migliori europei e gli scandinavi è qualcosa che non capita tutti i giorni e noi, come Jteam, siamo orgogliosi di poter essere rappresentati da Michele.

Sarà una sfida emozionante ma, al tempo stesso, impegnativa quindi non possiamo che fare i nostri migliori in bocca al lupo a chi difenderà sul campo i nostri colori.

Siamo certi che Michele sarà in grado di dire la sua, come già era riuscito a fare all’inizio di questa corta ma intensa stagione europea.”

Bassano del Grappa (VI), 06 Giugno 2023

Fabrizio Handel UFFICIO STAMPA

@ contact: press@jteam.it

web: www.jteam.it

Immagine a cura di Michael Dichtl