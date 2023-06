Marano Vicentino: Federazione Italiana Giuoco Handball

Domenica 11 giugno 2023 – Federazione Italiana Giuoco Handball – Comitato regionale Veneto: l’evento conclusivo a Marano Vicentino

Organizzata dalla società sportiva HSV handball San Vito Marano,

si svolge a Marano Vicentino domenica 11 giugno 2023, tra la palestra De Marchi e le piastre esterne adiacenti alle scuole, un evento conclusivo per l’anno scolastico e sportivo dell’attività promozionale 2022-23 della Federazione Italiana Giuoco Handball – Comitato regionale Veneto, rivolto a tutte le società sportive del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Partecipano molte formazioni del territorio nelle categorie maschili e femminili miste Under 9 e Under 11, in un contesto di convivialità, socializzazione e tanto divertimento generato dalla pratica sportiva in una modalità adeguatamente adattata ai più piccoli.

Contestualmente si giocherà anche la parte conclusiva del Campionato della categoria Under 13 maschile.

Saranno dodici le formazioni che, al termine di una prima fase a gironi, e in base ai risultati sin qui ottenuti, prenderanno parte a questa fase finale, per stabilire la classifica e per assegnare il titolo di Campione regionale e di Area 3 Veneto – Friuli Venezia Giulia.

Squadre finali under 13: le formazioni sono

Cabloveneta Pallamano Belluno

Camisano

Malo

Musile 2006

Olimpica Dossobuono

Paese

San Vito Marano

Torri

Trieste

Young Opitergium

Verona City

L’evento è patrocinato dal Comune di Marano Vicentino, dal Comune di San Vito di Leguzzano e dalla Provincia di Vicenza.

