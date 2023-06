Siamo al Top – La Rangers conquista la prima, storica, promozione in Eccellenza

Rangers Rugby Vicenza vince

in rimonta sulla Lazio una finale bellissima ed emozionantissima grazie ad un secondo tempo incredibile per il 21-18 che vale l’Eccellenza.

La posta in gioco è alta, nell’ultimo appuntamento stagionale per la Serie A: in palio la promozione nel massimo campionato 2023/24 tra la Lazio Rugby 1927 ed i Rangers Vicenza: da un lato iinseguono il ritorno nella massima serie, dall’altro i vicentini desiderosi di scrivere una pagina storica sul rettangolo verde di Prato.

Calcio di inizio per Vicenza ed è la Lazio a costruire le prime fasi di gioco in attacco, installandosi nella metà campo vicentina. Al 4’, dopo un calcio di liberazione da touche, fallisce il tentativo di drop – da posizione centrale – dell’estremo Donato. Al 10’, mischia con introduzione Vicenza per in-avanti Lazio: crolla il pack e dal conseguente calcio di punizione sui 10mt, centra i pali Mercerat.

Gli avanti rossoneri conquistano un nuovo calcio di punizione dopo pochi minuti e dall’azione che ne scaturisce, un fuorigioco dà la possibilità a Mercarat di fare il bis, che tuttavia non riesce, con il pallone che sfila sulla destra dei pali.

La reazione dei biancocelesti non tarda però ad arrivare e al 20’ un maul avanzante da touche in attacco nei 22mt avversari, porta Sanchez in meta alla bandierina sul lato opposto; trasforma

Donato da posizione angolata. Ancora Lazio in attacco e Rodriguez trova un bel drop da circa 40 metri al 26’. Il gioco al piede mantiene la Lazio in attacco ma Piantella risolve momentaneamente per i Vicentini, conquistando un calcio piazzato per tenuto nei 22mt.

L’inerzia del match pende a favore dei biancocelesti, che trovano la meta al 36’ con Maina alla bandierina, Donato non centra i pali.

Nella stessa azione esce Vicenza perde per infortunio Lisciani, sostituito da Biasolo. Sul finale del primo tempo, Rodriguez fallisce un tentativo di drop e l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

All’intervallo nessun cambio per entrambe le formazioni.

In avvio Lazio in attacco e dopo una serie di pick and go arrivano 3 punti dalla piazzola di Donato per fuorigioco della difesa vicentina. Al 10’ nella Lazio esce Gisonni, per crampi, ed entra Hliwa in prima linea.

Reazione arrembante del Vicenza che imposta un maul avanzante nei 22 avversari e sfiora la segnatura al 15’ ma il portatore è tenuto alto: l’arbitro torna sul precedente vantaggio e dopo restart del gioco da mischia, una serie di fasi porta Nicoli a segnare sotto i pali, con Mercerat che arrotonda al piede e accorcia le distanze sul 10-18.

Vicenza alza i giri del motore e risale il campo, guadagnandosi un calcio di punizione centrale che Mercerat non sbaglia, riportando i suoi sotto break.

Minto cambia Nicoli per Peron e i rossoneri mantengono il pallino del gioco finalizzando al 24’ un calcio piazzato per infrazione che porta alla Lazio un cartellino giallo a Parlatore. Trambaiolo sostituisce Tonello nel Vicenza.

Ancora Vicenza in attacco

che approfitta della superiorità numerica e al 35’ effettua il sorpasso con la meta del capitano Piantella alla bandierina ma Mercerat non centra l’H da posizione angolatissima.

Al 38’ Ceccato rimedia un giallo e riaccende le speranze della Lazio che si riporta in avanti. I laziali con l’uomo in più spingono con la mischia, Vicenza fa crollare il drive ed anche Franceschini finisce anticipatamente la gara con un giallo.

Lazio con doppia superiorità numerica prova ancora la via della meta da rimessa laterale, ma la difesa del Vicenza resiste all’ultimo assalto e vince 21-18.

Meschini fischia la fine e Vicenza festeggia la promozione nella massima divisione per la prima volta nella storia del Club..

Grazie ad Edoardo Barcaglioni di FIR Toscana

Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – Domenica 4 Giugno

Serie A Maschile, Finale

Rangers Rugby Vicenza – 15. Poletto, 14. Lisciani (36’ pt 22. Biasolo), 13. O’ Leary-Blade, 12. Scalco, 11. Fornelli, 10, Mercerat (V), 9. Pozzobon, 8. Gomez, 7. Piantella (C), 6. Tonello (26’st 18. Trambaiolo), 5. Pontoni, 4. Nicoli (20’st 19. Peron), 3. Franceschini, 2. Frangini, 1. Lazzarotto.

Allenatori: Minto, Francesco; Cavinato, Andrea.

S.S. Lazio Rugby 1927 – 15. Donato D., 14. Sanchez, 13. Baffigi (V), 12. Cruciani, 11. Santarelli, 10. Rodriguez, 9. Gilligan, 8. Donato J., 7. Pilati, 24. Parlatore, 5. Riccioli (C), 4. Colangeli, 3. Maina, 2. Gisonni (10’st 16. Hliwa), 25. Criach.

Allenatore: De Angelis, Alfredo

Arbitro: Meschini Francesco

GdL: Favaro Alberto, Pretoriani Andrea

Quarto Uomo: Luzza, Antonio

Marcatori: 10’pt cp Mercarat (3-0), 20’pt meta Sanchez (3-5), 20’pt trasformazione Donato (3-7), 26’pt drop Rodriguez (3-10), 36’pt meta Maina (3-15), 7’st cp Donato (3-18), 16’st meta Nicoli (8-18), 16’st trasformazione Mercarat (10-18), 20’st cp Mercerat (13-18), 24’st cp Mercerat (16-18), 35’st meta Piantella (21-18)

Cartellini: 24’st giallo Parlatore, 38’st Ceccato, 39’st Franceschini

Note: giornata coperta, campo in perfette condizioni, 1000 spettatori

Player of the Match: Mischia Rangers Rugby Vicenza

Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it