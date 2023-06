Una scelta di civiltà e una opportunità alla luce del Pnrr. La situazione vicentina – Breganze: la parità di genere nei luoghi di lavoro

L’8 giugno alle 20.30 in Sala Meridiana a Breganze (Vi)

“La parità di genere nei luoghi di lavoro. Una scelta di civiltà e una opportunità alla luce del PNRR;

La situazione vicentina”

è il tema dell’incontro che avrà luogo giovedì 8 giugno alle 20.30 in Sala Meridiana – Via G. Mazzini 42 a Breganze, con relatore Andrea Luzi, Direttore Generale di Acli Service Vicenza srl, profondo conoscitore della materia, anche per la sua già pluriennale esperienza in qualità di responsabile della Presidenza nazionale ACLI aps al Welfare e Reti di impresa e Presidente Nazionale Caf Acli srl.

L’incontro chiude la rassegna “I nuovi volti del Lavoro”, promossa dalle ACLI di Vicenza aps e dal CIRCOLO ACLI DON PIERO CARPENEDO aps.

“Le donne hanno in media più difficoltà a trovare un lavoro –

spiega il presidente provinciale delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon – percepiscono salari più bassi e faticano ad accedere a posizioni di potere.

A prescindere dalla formazione e dalla carriera, infatti, arrivare a occupare ruoli di potere decisionale e di leadership è ancora appannaggio degli uomini.

La posizione sociale della donna è profondamente condizionata da immagini stereotipiche, che possono indurre comportamenti apertamente discriminatori da parte di uomini in posizioni di potere o capaci, comunque, di incidere sui percorsi di vita di molte donne, dall’infanzia, al momento della scelta del corso di studi, fino all’ingresso nel mondo del lavoro”.

Vicenza, 6 giugno 2023.

Matteo Crestani Giornalista