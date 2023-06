Polizia arresta pregiudicato – Aggredisce e minaccia la fidanzata e gli Agenti

Nella notte tra domenica e lunedì

gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno tratto in arresto F. E., 38enne cittadino italiano, pluripregiudicato, residente a Civitavecchia.

Alle 2.00 della trascorsa notte giungeva alla Sala Operativa una richiesta di intervento per segnalazione di un soggetto ubriaco e violento all’interno di una Pizzeria della città.

Un equipaggio della Squadra “Volanti”, immediatamente allertata e giunta sul posto segnalato, grazie alle indicazioni del gestore della pizzeria e di alcuni testimoni, identificavano il 38enne, nullafacente, pluripregiudicato per reati vari.

Il soggetto identificato, si avvicinava sempre più agli Agenti con fare particolarmente minaccioso, continuando ad insultarli, minacciando loro e le loro famiglie e aggredendone uno con calci e pugni.

A quel punto, in considerazione della particolare furia e veemenza dimostrata dal soggetto, anche al fine di evitare che la situazione degenerasse, gli Agenti di Polizia ricorrevano all’uso delle manette di contenimento nel tentativo di salvaguardare l’incolumità propria, degli avventori e dello stesso.

Le verifiche fatte dagli operatori di Polizia

permettevano di ricostruire l’accaduto immediatamente precedente al loro arrivo alla pizzeria: pare che il tutto sia iniziato con una lite con altre persone fuori dalla pizzeria e continuata all’interno di essa e poi di nuovo in strada – Aggredisce e minaccia la fidanzata e gli Agenti

Pertanto, dopo aver condotto il soggetto negli Uffici di Viale Mazzini, i Poliziotti, oltre sanzionarlo per manifesta ubriachezza in luogo pubblico e dichiararlo in arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lo scortavano presso la Casa Circondariale di Vicenza in attesa del rito direttissimo.

Inoltre, poiché dagli ulteriori accertamenti esperiti

dagli Agenti di Polizia F.E. è risultato essere pluripregiudicato per reati contro la persona, favoreggiamento, reati contro il patrimonio e collegati allo spaccio di stupefacenti, nonché per porto di armi e oggetti atti ad offendere, scarcerato dal carcere di “Rebibbia” nel 2022 per rapina a mano armata e già colpito da Avviso Orale del Questore di Roma, in parallelo all’iter giudiziario il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti la misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via con il divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Questura di Vicenza Comunicato stampa del 6 giugno 2023