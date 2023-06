La struttura è partita nei giorni scorsi. ULSS 8 Berica: nuova medicina di gruppo “Laghi Med” a Laghetto

Vede cooperare 4 medici per un bacino complessivo di 4800 utenti. Nel frattempo, continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica per il reclutamento di nuovi Medici di Medicina Generale: già assegnati 29 incarichi temporanei

Continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica

per il potenziamento della medicina territoriale, da una parte reclutando nuovi Medici di Medicina Generale per far fronte alla ben nota e generale problematica di carenza di professionisti, dall’altra favorendo le forme aggregative nell’ottica di garantire ai cittadini una migliore assistenza e allo stesso tempo agevolare il lavoro dei medici.

Su quest’ultimo fronte, il risultato più recente è l’avvio, la scorsa settimana, della nuova medicina di gruppo “Laghi Med” a Vicenza nel quartiere di Laghetto, con sede in via dei laghi 138: vede riuniti:

il dr. Armani Andrea ,

, il dr. Cesaro Marco ,

, il dr. Maule Alessandro

la dr.ssa Zanella Valentina,

per un bacino complessivo di 4800 pazienti assistiti.

Come tutte le medicine di gruppo, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 e, in caso di assenza del proprio medico di riferimento o di urgenze, è possibile essere visitati anche dagli altri medici che operano nella struttura, grazie ad un sistema di condivisione delle cartelle cliniche.

Parallelamente, nelle ultime settimane l’Ulss 8 Berica ha assegnato 29 incarichi temporanei che hanno permesso di colmare parte del fabbisogno sostituendo Medici di Medicina Generale in quiescenza nei diversi ambiti.

«Si tratta di giovani medici

che nella maggior parte dei casi hanno optato di aprire lo studio in forme associative – spiega il dott. Achille Di Falco, direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica –

Questo favorisce l’assistenza di un maggior bacino di assistenza, non limitando i massimali se non per quanto previsto dalla norma, al fine di riassorbire parte degli assistiti ad oggi affidati ai presidi territoriali.

Anzi a questo riguardo voglio sottolineare che come Azienda stiamo continuando a investire nelle forme associative della medicina territoriale e stiamo lavorando in stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con i medici potenzialmente interessati per sviluppare il modello di aggregazione multiprofessionale della medicina di gruppo».

Si rivolge direttamente ai nuovi medici

la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica:

«Auguro loro di mantenere lo stesso entusiasmo con cui hanno scelto di intraprendere questa affascinante professione, ottenendo la giusta gratificazione che ci si auspica alla conclusione di un percorso di studi rivolto alla tutela della salute.

L’Azienda cercherà sempre di sostenere questa loro scelta professionale, supportando i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta nella quotidianità e nelle difficoltà che nel percorso possono essere riscontrate.

Con l’occasione voglio inoltre ringraziare tutti i Medici di Medicina Generale che per rispondere alle necessità assistenziali del territorio hanno deciso di rimanere in servizio pur avendo acquisito il diritto a pensione, anche nell’ottica di agevolare l’inserimento delle nuove leve mettendo a disposizione la loro esperienza e competenza».

Cerchi un servizio sanitario o socio-sanitario?

Trovalo su BericaMap!

Il nuovo portale consente di visualizzare sulla mappa del territorio locale, che pochi clic, tutte le strutture afferenti a uno o più servizi socio-sanitari e sanitari dell’Azienda ULSS 8 Berica, scegliendo tra circa una trentina di categorie diverse: dagli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ai servizi per la disabilità e non autosufficienza, dai Punti Prelievo ai servizi per la Neuropsichiatria Infantile, dall’assistenza farmaceutica ai servizi per le dipendenze, e molto altro.

Sanità km zero: la salute a portata di mano.

Il portale regionale Sanità km zero Fascicolo permette di visualizzare e scaricare in maniera comoda e sicura, senza alcun limite di tempo e da qualsiasi dispositivo, referti e altri documenti sanitari prodotti da Ulss 8 Berica, e di prenotare visite ed esami in uno dei CUP della Regione del Veneto.

L’app Sanità km zero Ricette permette di gestire le prescrizioni farmaceutiche, le ricette specialistiche, le prenotazioni di visite ed esami in uno dei CUP della Regione, e di visualizzare i direttamente direttamente dallo smartphone.

Info.

ViviVeneto: i servizi pubblici digitali regionali in un’unica app gratuita.

Riunisce e integra più di quaranta servizi attivi su più app e diversi portali online in un unico canale diretto tra la Regione e i cittadini.

ViviVeneto è un’app sicura, veloce e gratuita che, autenticandosi una sola volta con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della nostra regione.

Comunicato stampa n. 45 – 5 giugno 2023

Fonte Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica – Giovanni Bregant – ufficiostampa@aulss8.veneto.it