Schio: plauso alle vincitrici delle gare regionali di Primo Soccorso della CRI

Nei giorni scorsi la Giunta ha incontrato le studentesse dell’IPS Garbin (indirizzo socio-sanitario) che a fine aprile hanno vinto la gara regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso organizzate dalla Croce Rossa.

Nella sede del Comitato Regionale Veneto della Cri – a Jesolo – Anna Fabris, Fatou Faye, Giulia Martello, Irene Sanson, Emma Trivellin ed Emma Valmorbida hanno conquistato il primo posto dimostrando un ottimo livello di preparazione e competenza in 10 prove legate al primo soccorso.

Alla competizione le studentesse si sono preparate grazie alla formazione del Comitato della Croce Rossa di Schio, che con una serie di incontri le ha istruite su diverse tematiche come le manovre di rianimazione, tecniche di autoprotezione, chiamata e gestione dei soccorsi e approccio al primo soccorso.

Per complimentarsi per l’importante risultato raggiunto la Giunta ha incontrato le sei studentesse assieme alle docenti Antonella Cau e Francesca Bedin: «É importante dare risalto a questi esempi di impegno – ha detto il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo -, che testimoniano la volontà di ragazze e ragazzi di mettersi alla prova e apprendere competenze preziosissime. La cultura del primo soccorso nelle scuole è fondamentale ed eventi come quello organizzato dalla Croce Rossa sono una vera e propria opportunità di crescita personale».

Dopo la vittoria alle regionali, le ragazze hanno partecipato alle Olimpiadi nazionali a Roma conquistando il quinto posto.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 5 giugno 2023