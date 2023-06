“Milanista per tutta la vita” – Ibrahimovic, addio al calcio. Lacrime e cori a San Siro – Discorso commosso tra i boati dei tifosi che salutano il loro idolo

ROMA – Zlatan Ibrahimovic, vestito di nero, prende il microfono al centro del prato di San Siro, tante volte calcato con la maglia del Milan, e, commosso, saluta i tifosi in delirio per lui.

È l’addio al calcio del campione svedese, 41 anni, che si congeda tra lo sventolare delle bandiere e i cori che gridano amore e riconoscenza per lui.

IL DISCORSO D’ADDIO DI IBRAHIMOVIC

“La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità, la seconda l’amore.- esordisce Ibra-, Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti quelli che mi stanno vicini per la pazienza che hanno avuto.

Ringrazio la mia seconda famiglia, i giocatori“, lo stadio esplode in un fragoroso applauso. “Ringrazio il mister e lo staff per la responsabilità che mi hanno dato- prosegue-. Voglio ringraziare i dirigenti per l’opportunità che mi avete dato.

Ultima, ma più importante di tutte, voglio ringraziare dal profondo del cuore voi tifosi“, e qui un boato di cori interrompe il discoro del campione.

“Mi avete accolto a braccia aperte- riprende Ibrahimovic-, facendomi sentire a casa.

Sarò milanista per tutta la vita”.

Poi, un saluto tipicamente ‘alla Ibrahimovic’: “Per voi dirò: ‘Ci vediamo in giro, se siete fortunati’. È arrivato il momento di dire ”ciao” al calcio, ma non a voi. Forza Milan, arrivederci“

