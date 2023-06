I cambiamenti in atto nella società vicentina” – Acli di Vicenza: da una vita per il lavoro ad una vita oltre il lavoro

Mercoledì 7 giugno alle 20.30 a Schio a Palazzo Boschetti

“Da una vita per il lavoro ad una vita oltre il lavoro.

I cambiamenti in atto nella società vicentina” è il tema dell’incontro in programma il prossimo mercoledì 7 giugno alle ore 20.30 a Palazzo Boschetti, in Via Cavour 5 a Schio, a cura di Andrea Luzi, Direttore Generale di Acli Service Vicenza srl,

Luzi profondo conoscitore della materia, anche per la sua già pluriennale esperienza in qualità di responsabile della Presidenza nazionale ACLI aps al Welfare e Reti di impresa e Presidente Nazionale Caf Acli srl.

La serata rientra nell’ambito della rassegna “I nuovi volti del Lavoro” promossa dalle ACLI di Vicenza aps e dal Circolo ACLI i Schio aps, che è già stata proposta nel territorio di Breganze.

“Il Covid-19, come un tornado, ha mutato gli scenari della società – spiega il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon – i lavoratori sono stati rimescolati come delle carte da gioco.

Sono nate nuove modalità di svolgere antiche attività, è stato introdotto lo smart working, ridisegnando i luoghi di lavoro, le abitudini di vita e, naturalmente, le relazioni interpersonali con i colleghi.

La digitalizzazione si è imposta nel giro di poco tempo, per l’esigenza di far fronte ad una situazione oggettiva in cui l’isolamento appariva come l’unica carta da giocare.

Oggi dobbiamo fare i conti, nel bene e nel male, con questo nuovo scenario del mercato del lavoro, che offre opportunità non trascurabili, ma richiede anche una certa attenzione e consapevolezza nell’agire quotidiano”.

Vicenza, 5 giugno 2023.

Matteo Crestani Giornalista

