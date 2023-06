A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA: lavori in programma

LAVORI NOTTURNI NELLE GALLERIE DEI BERICI

In direzione Venezia nelle notti di martedì 6 e venerdì 9 giugno 2023

Per lavori di manutenzione nelle gallerie dei colli Berici, lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 6 e venerdì 9 giugno 2023 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA VICENZA EST E MONTECCHIO

In direzione Milano nella notte di martedì 6 giugno 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione, dal Km 328 al Km 326, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Vicenza Est e Montecchio, si viaggerà su una sola corsia nella notte di martedì 6 giugno 2023 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI AL CASELLO DI SIRMIONE

Chiuso lo svincolo di uscita da Venezia e di entrata per Milano nella notte del 7 giugno 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni urgenti di rifacimento pavimentazioni, al casello di Sirmione verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia e quello di entrata, per i viaggiatori diretti a Milano, nella notte di mercoledì 7 giugno 2023 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A31 TRA LONGARE E VICENZA NORD

Chiuso lo svincolo per l’A4 per il traffico proveniente da Rovigo la notte dell’8 giugno 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per attività urgenti di manutenzione del verde nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Montegaldella/Longare e Vicenza Nord, verrà chiuso lo svincolo per l’A4 ai viaggiatori provenienti da Rovigo dalle ore 22.00 di giovedì 8 giugno alle ore 6.00 di venerdì 9 giugno 2023.

LAVORI IN A31 TRA THIENE E DUEVILLE

In direzione Rovigo nelle notti dal 6 all’11 giugno 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per cantieri di rifacimento giunti in carreggiata sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Thiene e Dueville (dal Km 70+300 al km 69+600) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti da martedì 6 giugno fino a domenica 11 giugno 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

CHIUSO LO SVINCOLO DI INGRESSO PER VICENZA DEL CASELLO DI THIENE

Nella notte di giovedì 8 giugno 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori urgenti di rifacimento pavimentazione al casello di Tiene, i viaggiatori diretti a Vicenza non potranno entrare in autostrada dalle ore 22.00 di giovedì 8 giugno fino alle ore 6.00 di venerdì 9 giugno 2023.

La Società A4 Holding SpA profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

