UC Montecchio Maggiore: tris di conferme per la stagione 2023-2024

I colori sociali del club sono il rosso e il bianco.

Fondata nel 1923, milita nel torneo di serie D – lega nazionale dilettante , quarto livello del campionato italiano.

Nel campionato di Prima Divisione 1946-1947 la squadra si presenta in maglia granata e con il nome U.S. Ceccato visto che l’omonima azienda del paese ne sostiene l’attività. Nel torneo 1950–1951 alla vigilia dell’ultima giornata Dueville e U.S. Ceccato sono appaiate a pari punti.

Ma l’U.S. Ceccato perde 1-0 a Noventa con la Nova Gens mentre il Dueville batte in casa il Breganze 3-2 e guadagna la promozione. Il salto di categoria è però rimandato di un solo anno e la U.S. Ceccato vincendo il girone D di Prima Divisione Veneto 1951-1952 viene ammessa al nuovo campionato di Promozione dove disputerà due stagioni con buoni risultati, un quinto e un sesto posto.

Nell’estate del 1988

la società viene rilevata dall’imprenditore Romano Aleardi che opera la fusione con il San Vitale dando vita all’Unione Calcio Montecchio Maggiore. Dopo diverse stagioni disputate nei campionati regionali, alla fine del 1997-1998 è promosso per la prima volta nel campionato di Serie D.

Nella stagione 2002-03 retrocede in Eccellenza ai play-out, perdendo il derby tutto vicentino con il Lonigo (2-1 e 0-0). L’anno dopo però il Montecchio Maggiore viene subito riammesso.

Al termine della stagione 2011-2012 retrocede in Eccellenza.

Nella stagione 201/2013 si classifica al settimo posto nel campionato di Eccellenza girone A con 43 punti .

Nella stagione 2013/2014 ottiene la salvezza mentre la stagione successiva 2014/2015 retrocede in Promozione . Nella stagione sportiva 2015/2016 si classifica al terzo posto del girone B di Promozione .

L’anno successivo , stagione sportiva 2016/2017 vince il campionato di Promozione con 62 punti davanti al Camisano .

Dalla stagione 2017/2018 gioca nel campionato di ECCELLENZA arrivando sempre nelle prime posizioni (secondo posto – quarto posto – secondo posto) . La scorsa stagione alla ripresa del campionato di Eccellenza gioca il mini torneo a 9 squadre e si classifica al quinto posto.

Nella stagione sportiva 2021-2022 approda in serie D

tramite gli spareggi nazionali riservati alle seconde classificate . Passa il primo turno degli spareggi nazionali battendo il St. Georgen (3-0 in casa e vincendo anche in trasferta per 2-0) .

Nella finale incontra il Giorgione , imponendosi 5 a 0 in trasferta e pareggiando il ritorno 0-0 approdando cosi in serie D dopo 10 anni .

In campionato si classifica al secondo posto dietro al Villafranca Veronese nonostante un rullino di marcia impressionante : 62 punti frutto di 19 vittorie – 5 pareggi e 2 sconfitte . Miglior attacco e capocannoniere del girone Matteo Casarotto .

Vince la Coppa Italia Dilettanti regionale imponendosi in finale contro il Portomansue’ per 3 a 1 nella finale di Dolo (VE).

Nel post season partecipa ai play off regionali per le seconde classificate vincendo il triangolare contro Treviso e Borgoricco.

Successivamente partecipa ai play off nazionali dove al primo turno supera la formazione altoatesina del St. Georgen (vittorie 3-0 in casa e 2-0 fuori casa).

Nella finale play off supera il Giorgione (vincendo 5-0 in trasferta e pareggiando 0-0 in casa)

Nella stagione sportiva 2022-2023 partecipa al campionato di serie D .

Nella stagione sportiva 2022-2023 il Montecchio Maggiore si classifica al tredicesimo posto nella stagione regolare e accede allo spareggio playout per ottenere la salvezza .

Il 14 maggio vince 5 a 0 lo spareggio playout contro il Villafranca Veronese, tra le mura amiche del “Gino Cosaro” e ottiene la salvezza in serie D .