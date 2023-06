Rugby Alto Vicentino: festa di fine stagione allo Stadio Nelson Mandela

Sabato 10 giugno si celebrerà la festa di fine stagione del Rugby Alto Vicentino presso lo Stadio Nelson Mandela di Schio: una giornata di competizione, ricordo e festa.

La festa del rugby di fine stagione

del Rugby Alto Vicentino è un evento atteso con impazienza sia dai giocatori che dai tifosi, offrendo una fantastica opportunità per celebrare i risultati della stagione e salutare i compagni di squadra prima delle vacanze.

Con un’intera giornata di attività in programma, tra cui un torneo per tutte le età, una partita speciale dedicata alla memoria di Jacopo De Moro e una serata di intrattenimento e baldoria, questo evento promette di essere indimenticabile.

La giornata prenderà il via alle 11.00

allo Stadio Nelson Mandela con un esaltante torneo, denominato Black Orange Cup, che riunisce giocatori di tutte le età.

Dai principianti più giovani ai veterani esperti, compresi genitori e staff, tutti avranno la possibilità di mostrare le proprie capacità e la passione per lo sport. I campi brulicheranno di eccitazione mentre amici e familiari si riuniranno per fare il tifo per i loro cari.

Il torneo favorisce un senso di comunità e una sana competizione, poiché i giocatori si legano al loro comune amore per il gioco.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sull’onorare la memoria di Jacopo De Moro, amatissimo giocatore scomparso nel 2016.

Jacopo non è stato solo un atleta eccezionale, ma anche un caro amico e compagno di squadra.

La partita delle 15.30, organizzata in suo onore,

sarà un momento di riflessione, unità e gratitudine per la gioia che Jacopo ha portato alla comunità del Rugby Alto Vicentino.

La partita verrà giocata con un misto di intensità e riverenza, assicurando che il suo spirito viva nei cuori di tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Al calare del tramonto, i festeggiamenti continueranno fino a sera. Gli eventi della giornata avranno riunito giocatori, famiglie e amici, creando forti legami e ricordi duraturi.

Risate e applausi riempiranno l’aria mentre le conversazioni ruoteranno attorno a esperienze condivise e incontri memorabili. La celebrazione serale offrirà l’opportunità di rilassarsi, distendersi e divertirsi assieme.

La festa sarà un vibrante mix di musica, cibo delizioso e conversazioni vivaci. I premi verranno assegnati per riconoscere risultati eccezionali, lavoro di squadra e sportività.

Verranno condivise storie di trionfi, amicizie e momenti esilaranti, ricordando a tutti lo spirito di squadra e la solidarietà, che sono al centro del rugby.

La festa del rugby di fine stagione

rappresenterà il momento clou dell’anno, riunendo atleti e tifosi per celebrare il loro amore per il gioco.

Sarà un giorno di competizione, unità e gioia, dove si approfondiranno le amicizie e si creeranno ricordi.

Mentre il sole tramonterà sui festeggiamenti, la comunità del rugby di Schio porterà con sé lo spirito della festa di fine stagione, aspettando con impazienza le avventure della prossima stagione.

Fonte Nicola Menegaldo, consigliere del Rugby Alto Vicentino