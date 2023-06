Rally Campagnolo: terminate le verifiche

Sono 112 gli equipaggi che hanno superato la fase preliminare delle verifiche con 5 non verificati nel rally storico. Tutti presenti i 13 della regolarità – 18° Rally Campagnolo

Domattina 03 giugno alle 8 lo start della prima vettura.

Si sono da poco concluse le operazioni delle verifiche sportive e tecniche della diciottesima edizione del Rally Campagnolo e del 14 ° Campagnolo Historic di regolarità a media.

Cinque gli equipaggi mancanti tra gli iscritti nel rally; nell’ordine i numeri 42, 78, 98, 102, 115. Tutti regolarmente ammessi i sedici sfidanti del Trofeo A112 Abarth e i tredici che si contenderanno il successo nella gara di regolarità a media.

Tra le notizie di rilievo, l’accorciamento della prova speciale 2 e 6 “Selva di Trissino” che dai 7,140 chilometri in origine, passa a 5,900; sono stati inoltre aumentati i tempi di percorrenza dei settori 2, 4, 9 e 11 in considerazione delle condizioni del traffico stradale previsto per la giornata di sabato.

In virtù di tali variazioni, l’arrivo ad Isola Vicentina sarà alle 20.15, ovvero posticipato di 25 minuti rispetto al precedente.

Un po’ di incertezza riguarda le previsioni meteo con qualche probabilità di piovaschi sparsi e in diverse ore della giornata, elemento che sicuramente contribuirà a render complessa la giusta scelta degli pneumatici .

Isola Vicentina (VI), 2 giugno 2023

Ulteriori informazioni e documenti di gara al sito web www.rallyclubisola.it

Ufficio Stampa Rally Campagnolo Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Andrea Zanovello