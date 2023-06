Para Ice Hockey, Mondiali: l’Italia si ferma ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca

Si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia di para ice hockey ai Mondiali Gruppo A di Moose Jaw, in Canada.

Gli azzurri si arrendono alla Repubblica Ceca per 4-0.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, gli avversari hanno preso il largo nel secondo periodo marcando tre reti prima di chiudere la contesa con l’ultimo gol nel terzo tempo, a 7’ dalla fine.

Domenica alle ore 19 italiane (le 11 locali) la Nazionale tricolore guidata dall’head coach Mirko Bianchi tornerà sul ghiaccio del Moose Jaw Events Centre nella sfida per il quinto posto contro la Corea del Sud, uscita sconfitta per 7-2 nel secondo quarto di finale contro la Cina.

Para Ice Hockey – Con la permanenza nel Gruppo A

già assicurata, il bilancio dell’Italia a questi Mondiali resta ad ogni modo già estremamente positivo.

Photo Credit: Immagini Hockey Canada / WPIH

Para Ice Hockey

Sul ghiaccio non più i pattini ai piedi ma uno slittino dotato di due lame analoghe, e non più soltanto un bastone ma due, uno con l’estremità fatta a pala per colpire il disco e l’altro che termina a punta per spingersi e muoversi.

Attrezzi diversi di uno sport che non perde un briciolo del suo fascino originario.

Solo con ancora più controllo del corpo e con un’immancabile coordinazione, resistendo agli urti e assorbendo gli impatti.

Tecnica, potenza, strategia e gioco di squadra, solo più vicini al ghiaccio.

Fonte FISG