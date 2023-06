Gianluca Tanello Responsabile dell’Attività di Base di FC Arzignano Valchiampo

La società FC Arzignano Valchiampo è lieta di dare il benvenuto a Gianluca Tanello nel nuovo ruolo di Responsabile dell’Attività di Base.

SETTORE GIOVANILE. GIANLUCA TANELLO È IL NUOVO RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI BASE

Laureando in Scienze Motorie e abilitato nel 2021 come Allenatore Patentino Uefa C, è cresciuto da giocatore nel Settore Giovanile Gialloceleste tornando poi in qualità di Allenatore.

Dalla stagione 2019/2020, infatti, è stato collaboratore delle squadre Pulcini 2011, Primi Calci 2013 e U12. Dalla stagione 2021/2022 ha allenato i Primi Calci 2013/2014/2015 e i Pulcini 2011/2013.

Dalla stagione 23/24, perciò, affiancherà Fabio Nicolè (Resp. del Settore Giovanile) guidando l’Attività di Base.

Fonte FC Arzignano Valchiampo Comunicazione e Ufficio Stampa

Mail. press.calcioarzignano@gmail.com