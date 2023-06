Playoff: Rangers vs Lazio, finalissima per il Top10 e per la storia

Domenica 4 giugno 2023, presso lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato con calcio d’inizio alle ore 17:00, la finale che mette in palio la promozione in Top10 ed il titolo di Campione d’Italia di Serie A tra Rangers Rugby Vicenza e Polisportiva SS Lazio Rugby 1927.

Dopo una stagione fantastica,

i biancorossi di Cavinato e Minto, per la prima volta, hanno conquistato l’accesso all’ultima, emozionante ed infuocata sfida che, indipendentemente dal risultato, entrerà nella storia ovale vicentina.

Presso il neutro di Prato, già teatro della semifinale tra Cavalieri e Rangers, sarà la Lazio Rugby a contendere il prestigioso traguardo a Capitan Piantella e compagni.

Il XV laziale ha macinato numeri impressionanti nel girone 3 della Serie A, chiudendo imbattuto ed a punteggio pieno sia la stagione regolare che il turno di semifinale, con un tabellino che segna 22 vittorie su 22 gare, 145 mete realizzate, 982 punti fatti, 293 punti subiti, per una differenza punti positiva di 689.

La squadra dei Coach De Angelis e Pompili è ripartita dalla categoria cadetta con tanti giocatori confermati dal livello superiore uniti a giovani promesse del settore giovanile.

I biancocelesti sono infatti retrocessi in Serie A dopo ben 12 stagioni consecutive in Top10, a conferma della grande tradizione di alto livello e di polo di formazione della Società più antica d’Italia.

Sono infatti numerosissimi i giocatori di interesse nazionale formati dal Club del Presidente Biagini nel corso degli ultimi vent’anni.

Per Vicenza,

dopo aver mancato l’accesso ai playoff nel ’21-22 per un solo punto, la stagione 2022-2023 ha visto un crescendo di prestazioni e risultati decisivi per ottenere la vittoria del difficilissimo girone veneto della Serie A e consolidando il valore del FirstXV marchiato Rangers grazie ad un tabellino di 20 vittorie su 22 gare, 108 mete realizzate, 823 punti fatti, 440 punti subiti, per una differenza positiva di 383 punti.

La gara secca amplifica a dismisura ogni aspetto di gara: ogni occasione, ogni errore, ogni azione può risultare determinante per il risultato finale. La pressione sulle squadre sarà altissima ed è proprio su questi dettagli che la linea del successo si muoverà a favore di una o dell’altra squadra.

Il direttore di gara della finale Rangers vs Lazio sarà il Sig. Francesco Meschini di Milano, assistito da Alberto Favaro e Andrea Pretoriani, quarto uomo Antonio Luzza.

Aspettative, emozioni, urla e lacrime:

di sicuro sarà uno spettacolo grazie al grande pubblico previsto, agli eventi di contorno dello stadio di Iolo ed online.

Biglietti in vendita solamente il giorno della gara, a partire dalle ore 15:00, presso la biglietteria dello Stadio “Chersoni” di Prato: Ingresso adulti 10€ – Under16 gratis

Per la Rangers Vicenza saranno presenti due pullman supporters organizzati in collaborazione con Autoservizi Guglielmi Dario, per oltre 200 appassionati biancorossi pronti a dar sostegno al XV cittadino in questo appuntamento unico.

Protagonisti anche i bimbi del minirugby dell’Amatori Rugby Vicenza con il corridoio ingresso squadre organizzato assieme agli amici del Minirugby Lazio 1927.

Grazie alla disponibilità della Federazione Italiana Rugby la gara, come tutte le altre sfide della Rangers, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Erresport oltre che sui canali ufficiali FIR.

Ma non solo, grazie a Corrado Milan, ex giocatore biancorosso, sarà possibile seguire la gara in diretta sul maxischermo della Botte di Ferro, Cucina Pizza e Birra in Strada Marosticana 24 (Centro Commerciale Laghetto) a Vicenza. Prenotazioni allo 0444 927209

Una finalissima per il Top10, una finalissima per la storia vicentina: Forza Rugby Vicenza

Fonte Davide Pelizzari

Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it