Mariella Cavallaro nuova guida tecnica dell’Anthea Vicenza Volley

In vista del prossimo campionato di B1 femminile le biancorosse saranno guidate dall’allenatrice padovana, già sulla panchina di Vicenza e reduce dall’esperienza di direttore sportivo nello stesso sodalizio – Mariella Cavallaro

L’Anthea Vicenza Volley comunica che la nuova guida tecnica per la prossima stagione nel campionato di B1 femminile sarà Mariella Cavallaro.

L’allenatrice padovana torna sulla panchina biancorossa dove aveva già guidato la squadra negli anni scorsi, arrivando anche ai play off per l’A2. Successivamente, il triennio nello stesso sodalizio con il ruolo di direttore sportivo, prima nella stagione culminata con la promozione in A2 e poi con il biennio nella seconda serie nazionale “rosa”.

“Con questa scelta – commenta il presidente di Vicenza Volley, Andrea Ostuzzi – siamo andati sul sicuro; in questo momento dobbiamo ridare certezze al nostro progetto sportivo e rilanciarlo e per farlo non possiamo che puntare su persone che hanno dimostrato forte attaccamento ai colori sociali e indubbie capacità nel corso di questi anni.

Per la prossima stagione, cerchiamo di allestire una squadra di livello che punti alle zone di alta classifica di B1″.

“Abbiamo preso questa decisione insieme

– le parole di Mariella Cavallaro – per cercare di creare una base per il futuro al nostro progetto.

Il nostro obiettivo è creare attorno alla società un movimento pallavolistico che segua la squadra.

Vogliamo ricreare il seguito di pubblico che ci aveva sostenuto nella vittoria della B1, purtroppo l’arrivo del Covid ha impedito alla gente di affezionarsi appieno alla squadra”.

Cosa aggiunge l’esperienza da direttore sportivo?

“Mi ero messa – prosegue la Cavallaro – al servizio della società e mi sento molto coinvolta in questo progetto.

Il passaggio da allenatrice a ds andava nell’ottica di aiutare il coach a trovare le migliori condizioni ambientali possibili e la struttura organizzativa.

In quest’ultimo siamo cresciuti molto e manterremo l’organizzazione creata in serie A, integrandoci con il panorama della B1″.

Infine conclude.

“Cercheremo di allestire una squadra che abbia esperienza, ma soprattutto tanta voglia di mettersi a disposizione per il progetto, lavorare sodo in palestra e divertirsi”.

SALUTI –

Nel frattempo, Vicenza Volley saluta e ringrazia altre quattro protagoniste della scorsa stagione in A2 (Eugenia Ottino, Alice Farina, Jessica Panucci e Chiara Groff).

A loro va anche l’in bocca al lupo per il futuro.

VICENZA, 2 GIUGNO 2023

