Sono 42 equipaggi gli equipaggi pronti ad affrontare il Rally Campagnolo in programma venerdì e sabato ad Isola Vicentina. Altri due saranno al Rally du Chablais in Svizzera – Il Rally Campagnolo chiama e Team Bassano risponde

Il Rally Campagnolo è da sempre una delle gare più frequentate

e anche quest’anno ha proposto un elenco iscritti di tutto rispetto, nel quale più di un terzo degli equipaggi porteranno l’ovale azzurro sulle fiancate delle proprie vetture; sono infatti quarantadue i portacolori del Team Bassano, così suddivisi: trentadue nel rally valevole per il Tricolore, nove nel Trofeo A112 Abarth Yokohama – per i quali è stato emesso il comunicato dedicato – ed un ulteriore, quello formato da Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero su Fiat 128, nella regolarità a media che seguirà il rally.

Il primo equipaggio a comparire in elenco è quello composto da Matteo Luise e Melissa Ferro con la Fiat Ritmo 130 TC, cui faranno seguito due Ford Sierra Cosworth 4×4 portate in gara da Giovanni Costenaro e Nicola Patuzzo navigati da Matteo Gambasin e Alberto Martini.

Numerose, come sempre le Porsche 911

con ben sei esemplari iniziando dalla SCRS Gruppo B di Ermanno Sordi e Maurizio Barone, seguita dalle tre RS di Giampaolo Basso e Sergio Marchi, Luigi Orestano e Carmelo Cappello, Stefano Chiminelli ed Enrico Strappazzon; due, invece, le SC portate in gara da Adriano Beschin e Massimo Rettore, il primo con Riccardo Pellizzari, il secondo assieme a Paolo Gelio. Ancora Ford, Escort RS nello specifico, per Enrico Volpato e Samuele Sordelli e la Sierra 2RM di Filippo Baron e Denis Masin, prima della nutrita rassegna di Lancia a partire dalla Rally 037 di Enrico Bonaso con Nicolò Lazzarini alle note, passando per le due Stratos di Giorgio Costenaro con Lucia Zambiasi e Olindo Deserti navigato da Luigi Pirollo.

Si prosegue con le tre Delta Integrale 16V di Sandro Costaganna e Matteo Rizzi, di Paolo Baggio e Flavio Zanella e di Fabio Garzotto con Andrea Sbaichiero per concludere con le Fulvia di Elia Scotti e Daniela Borella su 1.3S e la HF 1.6 di Francesco Espen e Gabriella Guglielmo. Con una BMW M3 si schierano al via Bruno Graglia e Roberto Barbero, mentre di Volkswagen Golf GTI se ne contano tre: la Gruppo 4 di Maurizio Campagnolo e Claudio Mogentale oltre alle Gruppo 2 di Tiziano Nerobutto con Giulia Zanchetta alle note e di Massimo Giudicelli affiancato da Enrico Fantinato.

Nell’affollata classe 2-2000

del 3° Raggruppamento che conta ben diciassette equipaggi iscritti, quattro sono del Team Bassano con le Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin e Dajana Sbabo e Filippo Viola con Anna Bressan opposti alle Opel Kadett GT/e di Michele Costola e Sofia Lorenzi oltre all’Ascona SR di Giacomo Questi e Giovanni Morina. Ancora Opel con la Kadett SR dei “tedeschi d’Italia” Peter ed Elke Goeckel, per continuare con le Fiat 124 Spider dell’equipaggio femminile composto da Elena Gecchele e Giulia Dai Fiori e la 128 Coupè di Luigi Annoni e Giampaolo Mantovani, fino alla Citroen AX di Giorgio Santagiuliana con Michele Mecenero che duellerà in classe anche con la Peugeot 205 Rallye di Marco Simoni e Matteo Grosso.

Otto le prove speciali da affrontare, tutte nella giornata di sabato 3 giugno con partenza ed arrivo ad Isola Vicentina.

In concomitanza col Rally Campagnolo,

si correrà in Svizzera il Rally du Chablais valevole per il Campionato Europeo FIA; al via due equipaggi targati Team Bassano che proseguono il loro cammino nella Serie continentale: “Lucky” e Fabrizia Pons con la Lancia Delta Integrale 16V e Paolo Pasutti con Giovanni Battista Campeis su Porsche 911 RS. Due le tappe in programma con 177 chilometri cronometrati distribuiti in quattordici prove speciali.

Una citazione, infine, per Stefano Cracco che sarà in gara con la sua Renault 5 GT Turbo allo Slalom Caldaro-Appiano- Mendola in provincia di Bolzano.

