Fratelli d’Italia Schio – Val Leogra: raccolta firme contro l’utero in affitto

Sabato 3 giugno 2023 nuovo appuntamento in piazza Garibaldi al gazebo del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Schio – Val Leogra dove sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge per rendere l’utero in affitto un reato universale.

Il testo base della proposta è già stato approvato in Commissione Giustizia della Camera e passerà a breve al vaglio di Camera e Senato.

“Fratelli d’Italia –

spiega il presidente del Circolo scledense Gianmario Munari – lavora da tempo per mettere un freno alla pratica snaturata della maternità surrogata, una forma di schiavitù del terzo millennio che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in una merce”.

La proposta di legge, presentata nel 2018, era rimasta finora chiusa nei cassetti: “Questa è una battaglia di civiltà – sottolinea Munari -, invitiamo perciò i cittadini a sostenere l’iniziativa a prescindere dall’orientamento politico”.

Con l’approvazione della legge si intende rendere il ricorso alla maternità surrogata un reato universale e quindi penalmente perseguibile in Italia anche se commesso all’estero.

“Bisogna fermare – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – la compravendita di bambini e la mercificazione del corpo umano dando voce ai diritti e alla libertà di chi non ha voce a partire dalle donne e dai bambini”.

Si potrà firmare dalle ore 9.30 alle 12.30.

Contestualmente prosegue la campagna adesioni al partito avviata ai primi di aprile in vista delle elezioni amministrative del 2024

Fonte ufficio stampa Fratelli d’Italia Schio-AltoVicentino