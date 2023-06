Vicenza: concessione impianti sportivi comunali, domande fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno è possibile presentare domanda per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali per la stagione 2023-2024 per la pratica di attività in orario extra scolastico.

La concessione è annuale, si riferisce al periodo che coincide con l’anno sportivo, cioè dall’1 settembre 2023 al 31 agosto 2024, e non è rinnovabile tacitamente.

Riguarda gli impianti sportivi comunali utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico e le palestre scolastiche annesse a edifici scolastici di panno, scolastico, roprietà comunale in scuole primarie e secondarie di primo grado.

La concessione prevede l’utilizzo dell’impianto, delle sue pertinenze come spogliatoi e servizi igienici e delle relative attrezzature nel periodo, nei giorni e negli orari assegnati.

La domanda può essere presentata da Coni, Federazioni sportive delle diverse discipline, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato, nell’ambito dello sport e del tempo libero, istituzioni.

Per informazioni e presentazione dell’istanza:

https://www.comune.vicenza.it/servizi/richimpsport.