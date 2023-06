L’indignazione del Sindaco Valter Orsi: intervento del Sindaco su intercettazioni

«Apprendo in questi giorni dalla stampa locale delle intercettazioni che rivelano “confidenze bipartisan” tra i principali partiti di maggioranza e minoranza e una stretta relazione con alcune emittenti televisive del territorio.

Confidenze e condivisione di obiettivi comuni ai danni del direttore generale dell’ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza.

Stando a quanto riportato, sarebbe stata ordita una vera e propria congiura con accordo trasversale di sigle politiche antagoniste, alleate per l’occasione e nel comune obiettivo di indebolire la figura del direttore Bramezza.

Si parla anche del coinvolgimento e di pressioni sui sindaci dei comuni interessati, per allargare e rendere più incisiva detta alleanza.

Prendo atto di tutto questo “sottobosco”

e rispondo con indignazione e incredulità a questa operazione, invocando un’azione ferma della Magistratura per verificare quanto prima addebiti e responsabilità.

Come membro esecutivo del Distretto 2 chiederò un’assemblea straordinaria dei sindaci del distretto per assumere una posizione unitaria e condivisa nel richiedere agli organi competenti la massima sollecitudine per fare chiarezza sulla questione.

Non posso pensare che sopra le nostre teste si consumino azioni già inaccettabili di per sé e tanto più quando la posta in gioco è la sanità pubblica.

Ritengo che la sanità non sia un gioco, che la salute dei nostri cittadini vada garantita da precisi servizi, che il nostro territorio non possa diventare un campo di battaglia con dispute che vanno a diffamarlo e a mettere a rischio la cura delle persone».

Schio, 1 giugno

Fonte Lorenza Zago Ufficio Stampa Schio