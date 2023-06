Ritorna ad animarsi il Trofeo che ACI Vicenza organizza in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic, grazie ad una massiccia presenza di conduttori all’imminente Rally Campagnolo che ne conta ben 35 tra gli iscritti – Trofeo Rally ACI Vicenza: scocca l’ora del Campagnolo

Dopo il primo round

dello scorso fine aprile al Valsugana Historic Rally saranno ancora le auto storiche protagoniste del Trofeo Rally ACI Vicenza, grazie al Rally Campagnolo che tra venerdì 2 e sabato 3 giugno metterà in gioco ben trentacinque conduttori iscritti alla Serie.

Diciannove sono i piloti che si sfideranno sulle otto prove speciali in programma ai quali si sommano altri sedici copiloti, promettendo un’altra sfida che avrà sicuramente effetto sulle classifiche del trofeo.

Tra i piloti al via

si contano i primi sei della classifica generale comandata da Marco Franchin che assieme al fratello Mattia, leader tra i copiloti, dovrà duellare alla guida dell’Alfa Romeo Alfetta GTV con altri sedici equipaggi iscritti nella propria classe.

Meno avversari si ritroveranno invece, Riccardo Bianco e Carlo Vezzaro in gara nuovamente con una Porsche 911 ma in versione Gruppo B del 4° Raggruppamento e un bel daffare l’avrà anche Andrea Montemezzo, attualmente terzo con l’Opel Kadett GSI.

Il Campagnolo sarà gara in cui dare il massimo anche per Stefano Chiminelli con la Porsche 911 RS e Adriano Beschin con la versione SC, se vorranno consolidare le posizioni nella top-five ma anche nella “over 60”.

Altra classe con molti iscritti è quella alla quale appartengono la Lancia Stratos di Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi che devono recuperare dopo il passo falso del Valsugana, e anche l’altra Porsche 911 RS di Giampaolo Basso e Sergio Marchi al primo impegno stagionale nel trofeo.

Tra le navigatrici,

assenti le prime due della generale, si aprono le porte per tentare il sorpasso per Dajana Sbabo e per Lucia Zambiasi, mentre tra le pilotesse farà esordio stagionale Fiorenza Soave.

Dopo le operazioni delle verifiche in programma venerdì 2 giugno, la gara entrerà nel vivo dalle 8 dell’indomani con la disputa di otto prove speciali, quattro da ripetersi, per 95 chilometri cronometrati prima dell’arrivo previsto in Piazza Marconi ad Isola Vicentina a partire dalle 19.50.

Vicenza, 1 giugno 2023 –

Informazioni e classifiche al sito web www.palladiohistoric.it

Ufficio Stampa Scuderia Palladio Historic Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Davide Cesario