Thiene: doppio appuntamento a Teatro con Orizzonte Danza

Il 9 e l’11 giugno con la Compagnia Orizzonte Danza.

Venerdì 9 giugno 2023 alle ore 20.45

andrà in scena al Teatro Comunale 432 Hertz – Il codice della vita spettacolo di danza moderna e contemporanea, ultimo appuntamento della rassegna Orizzonti 2020, sospesa nella programmazione iniziale per pandemia.

Ogni cosa, da un sassolino ad una galassia, è originata da onde vibrazionali, onde infinitamente troppo piccole o infinitamente troppo grandi per poter essere ascoltate da orecchio umano. Tutto vibra nell’universo, come le note di una scala musicale. Anche il corpo umano vibra emettendo un’energia pulsante chiamata Aura, che lo circonda e si estende in tutte le direzioni.

Il colore è l’aspetto più importante dell’Aura perché determina il tipo di rapporto che ogni persona ha con l’ambiente esterno, differenziandosi per caratteristiche sia fisico-mentali che emotivo- spirituali. Lo spettacolo vuole analizzare ed approfondire la relazione fra l’uomo e ciò che lo circonda, cercando l’armonia in questo incontro-scontro di vibrazioni per mettere il tutto in sintonia e arrivare a ciò che si potrebbe chiamare la “terapia dell’anima”.

Domenica 11 giugno 2023 alle ore 17.00 e alle ore 20.45,

sempre al Comunale, andrà in scena Super…califragilisti che…musical! musical con gli allievi di Orizzonte Danza.

Super…califragilisti che…musical! è uno spettacolo liberamente ispirato al famosissimo Musical “Mary Poppins” che racconta la storia della famiglia Banks, composta da un padre severo che pensa soltanto al lavoro, da una mamma che non si sente realizzata e da due figli disobbedienti che desiderano attirare l’attenzione dei genitori. Con l’arrivo della tata “perfetta” e “magica” Mary Poppins e del suo grande amico Bert, i bambini vivranno avventure fantastiche e la famiglia ritroverà la propria serenità.

Lo spettacolo si sviluppa, quindi, tra canto, recitazione e danza ed è interpretato dagli allievi della scuola che frequentano percorsi formativi nelle tre discipline, affiancati sulla scena da alcuni professionisti del settore.

Info spettacoli

Biglietti in vendita al Teatro Comunale un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Platea e Prima Galleria euro 13,00 – Seconda Galleria euro 10,00

Fonte: Comune di Thiene – Ufficio Stampa