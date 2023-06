Schio: l’amministrazione ringrazia Claudia Marcante, anima dell’ass. “La Famiglia”

Dopo 16 anni come presidente dell’associazione “La Famiglia”, Claudia Marcante passa il testimone. Attiva all’interno dell’associazione fin dalla fondazione nel 1992, per più di trent’anni Marcante si è prodigata con passione e impegno per il benessere degli anziani. Dal 1997 al 2007 ha ricoperto anche la carica di vice presidente.

Il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo

Proprio per riconoscere il suo importante lavoro, l’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziarla ufficialmente: «Negli anni Claudia è stata una presenza preziosa per tutti noi – ha detto il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo -. Grazie alla sua tenacia sono stati portati avanti molti progetti dedicati alla popolazione anziana della nostra città, diversi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Claudia è un vero e proprio esempio di cura e dedizione per il bene della comunità».

Un punto di riferimnto per il territorio

Con una storia trentennale, l’associazione è un punto di riferimento nel territorio. Innumerevoli le attività che propone: dall’area sanitaria con il coordinamento degli ambulatori infermieristici in vari quartieri della città, il gruppo di auto mutuo aiuto con personale qualificato, il servizio di trasporto disabili e anziani, all’area culturale promuovendo rassegne di incontri, momenti di formazione e gruppi di lettura fino alle proposte turistiche con soggiorni e gite per i soci.

Ora la presidenza de “La Famiglia” passa a Orazio Malandrino.

Fonte: Comune di Schio – Ufficio Stampa