A poche ore dall’inizio delle operazioni delle verifiche in programma venerdì 2 a Isola Vicentina, si comunicano le strade interessate dalla manifestazione e gli orari di chiusura al traffico – 18° Rally Campagnolo: le prove e gli orari

Sta per arrivare alla fase cruciale

la 18^ edizione del Rally Campagnolo del quale sono stati da poco pubblicati gli elenchi dei centotrenta equipaggi iscritti.

La manifestazione organizzata dal Rally Club Team col patrocinio di ACI Vicenza entrerà nel vivo alle 9 di venerdì 2 giugno, ora d’inizio delle verifiche sportive, nuovamente ospitate presso il palazzetto dello sport di Isola Vicentina; mezzora più tardi avranno inizio le tecniche nell’area della zona industriale Scovizze dove sarà allestito anche il parco assistenza.

Dalle 8 di sabato 3, dal parco assistenza la partenza delle vetture che, dopo il transito in Piazza Marconi a partire dalle 8.11, muoveranno verso la prima delle otto prove in programma che si svolgeranno negli orari di seguito indicati.

PS 1 – 5 “Gambugliano”

di 11,650 chilometri in programma alle 8.22 e alle 14.28; chiusura strade dalle 7.18 alle 11.18 e dalle 13.24 alle 17.24. Strade interessate: nel comune di Isola Vicentina, via Zanettin, via Lomarda, via Bellavista, via Dani, via Cereo, via Cengioli, via Lenguezza, via Roma, via Pozzetti, via Tomasetto, via Fantoni nel comune di Gambugliano.

PS 2 – 6 “Selva di Trissino”

di 7,140 chilometri in programma alle 9.01 e 15.12; chiusura strade dalle 7.57 alle 11.57 e dalle 14.08 alle 18.08. Strade interessate: da via Baron nel Comune di Trissino, via Chiarelli, via Selva, via Grumo, via Romanin, via Sotto i Poli

PS 3 – 7 “Recoaro 1000”

di 14,450 chilometri in programma alle 10.45 e 16.56; chiusura strade dalle 9.41 alle 13.41 e dalle 15.52 alle 19.52. Strade interessate: SP 100 dall’intersezione con via Montagna Spaccata, Strada delle Casare, Contrada Gattera di Sopra fino a Contrà Asnicar.

PS 4 – 8 “Santa Caterina”

di 14,520 chilometri in programma alle 12.24 e 18.35; chiusura strade 11.20 alle 15.20 e dalle 17.21 alle 21.31. Strade interessate: via San Giorgio, Contrà Marsili, Contrà Chiesa Santa Caterina, Contrà Facci, Contrà Costenieri, Contrà Cerbaro, Contrà Bosco di Tretto, S.P. 65.

Quattro le zone servizio remoto e un parco assistenza in Zona Industriale Scovizze ad Isola Vicentina; due i riordini: il primo nella zona del parco assistenza al termine della prima tornata di prove alle 13.14

Iil secondo riordino in Piazza Statuto a Schio dalle 19.07. Venti minuti più tardi gli equipaggi muoveranno verso Piazza Marconi ad Isola Vicentina per il controllo orario finale e la successiva cerimonia delle premiazioni direttamente sulla pedana d’arrivo.

Isola Vicentina (VI), 1 giugno 2023

Ulteriori informazioni e documenti di gara al sito web www.rallyclubisola.it

Ufficio Stampa Rally Campagnolo Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

