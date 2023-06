L’Italia di para ice hockey vola ai quarti di finale dei Mondiali Gruppo A di Moose Jaw, in Canada. Para Ice Hockey, Mondiali Gruppo A: l’Italia batte la Norvegia e vola ai quarti di finale!

Strepitosa impresa degli azzurri

di coach Mirko Bianchi, capaci di superare 3-1 la Norvegia nel terzo e ultimo incontro del girone B. Con questo successo la Nazionale tricolore si guadagna così la certezza della permanenza nella massima serie, grande obiettivo della vigilia.

E grazie alla vittoria della Cina sulla Germania, per l’Italia arriva anche il secondo posto del girone che vale l’accesso alla seconda fase della rassegna iridata.

Magnifica prova di cuore della squadra tricolore, che ha saputo colpire nei momenti giusti e difendersi con organizzazione e tenacia nei momenti più delicati dell’incontro.

Rete del vantaggio firmata nel primo periodo da Christoph Depaoli, prima di un secondo tempo chiuso invece senza marcature.

Nel terzo e decisivo periodo l’Italia ha prima trovato il raddoppio con Stephan Kafmann, quindi – dopo la rete norvegese di Bakke ad accorciare le distanze – ha allungato di nuovo grazie ad Andrea Macrì.

Chiusura di incontro monumentale per Santino Stillitano, salito in cattedra con parate eccezionali per resistere all’assalto degli avversari.

Venerdì alle 23 italiane la grande sfida

dei quarti di finale contro la Repubblica Ceca, ma il bilancio di questa rassegna iridata è già estremamente positivo.

“Sono molto contento per la squadra; è stato un anno difficilissimo perché abbiamo vinto una sola amichevole tra tutte quelle disputate e non è stato semplice continuare a lavorare a testa bassa per arrivare a questo risultato – spiega l’head coach azzurro Miro Bianchi -.

Santino Stillitano è in stato di grazia e ci ha tenuto sempre in partita.

Il gruppo ha lottato con le unghie e con i denti e oggi abbiamo dimostrato cinismo sfruttando le occasioni che abbiamo avuto.

Adesso continuiamo il nostro percorso con un po’ meno pressione ma sempre determinati e guardando solo il nostro gioco, cercando di migliorare il più possibile“.

Qui i risultati.

Photo Credit: Immagini Hockey Canada / WPIH