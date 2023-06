L’importanza di un veicolo commerciale per le aziende 2.0

Leggerezza e fluidità: è quello che oggi richiede il mercato. Il web, infatti, offre sempre più opportunità ma allo stesso tempo esige una capacità di adattamento veloce con le aziende che devono sempre evolversi e ricercare soluzioni per offrire un servizio in linea con i tempi. Il continuo aggiornamento permette di modernizzare la propria attività e portarla più vicina ai clienti.

E non è un caso che negli ultimissimi anni, con il boom degli acquisti e della richiesta di servizi online, molte aziende abbiano deciso di proporre le proprie prestazioni a domicilio: lo strumento ideale è il classico furgone, da sempre utilizzato da imprese di ogni genere, sia per le consegne che per altre attività, quali manutenzioni, consulenze, etc. A cambiare e diventare più moderni sono gli interni, volti ad offrire sempre maggiore efficienza.

Gli allestimenti sono sempre più al passo con i tempi, offrendo sistemi personalizzati, adattabili alle esigenze specifiche di chi lavora e quindi, di conseguenza, della clientela. Store Van propone soluzioni per allestimenti per furgoni all’avanguardia, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sicuri i processi operativi all’interno del veicolo, creando una vera e propria officina su quattro ruote.

Efficienza ed attenzione alle esigenze del cliente: come deve essere un furgone

Che si tratti di un’attività di consegna porta a porta oppure di un servizio a domicilio, è fondamentale che il veicolo commerciale sia sempre equipaggiato in modo idoneo a permettere un perfetto flusso operativo e che allo stesso tempo sia in linea con le esigenze della clientela. Il van è uno strumento fondamentale e diventa ancora più importante se all’interno sono presenti tutti gli accessori giusti.

Un servizio efficace contribuisce a dare fiducia al Cliente che tenderà a rimanere fedele, scegliendo nuovamente la stessa azienda in futuro. Oggi, infatti, si ricorre sempre di più al delivery, così come la richiesta di una determinata prestazione avviene secondo parametri che non sono più legati alla prossimità, ma alla sua qualità: circa 4 persone su 5 non si rivolgono più ad aziende che non hanno offerto una customer experience in linea con i loro desideri.

La gestione del cosiddetto “last mile” è una parte delicata dell’intero processo ed è il motivo per cui vanno considerate oltre alle necessità dell’azienda stessa, anche quelle del cliente: ogni target avrà bisogni differenti e differenti modi per soddisfarli.

Proprio per questo motivo i diversi elementi dell’allestimento interno di un veicolo commerciale devono essere scelti con attenzione, in modo da offrire il servizio che il cliente vuole, nella maniera più efficiente e più veloce.

Scegliere gli accessori in base alle esigenze

Personalizzare nel modo migliore il proprio furgone permette di velocizzare i processi operativi con la massima sicurezza anche stando lontani dal proprio luogo di lavoro principale. Soprattutto per quanto riguarda i servizi a domicilio è importante creare un ambiente mobile che sia in tutto e per tutto simile alla nostra officina.

È necessario innanzitutto ottimizzare gli spazi al meglio, prevedendo dove riporre attrezzature e materiali utili ad effettuare le nostre attività così da avere sempre a disposizione tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno.

In questo senso, scaffali, banchi, cassetti, contenitori e valigette possono esserci molto utili, custodendo in modo organizzato minuterie, componenti ed altri oggetti in ordine.

Per il fissaggio della merce, e quindi in materia di sicurezza, i punti di ancoraggio sul pianale e sulle pannellature laterali diventano fondamentali in quanto consentono di bloccare e proteggere quanto si trasporta tramite cinghie e barre fermacarico.

Le possibilità di personalizzazione sono pressoché infinite ed è possibile inserire accessori in più, specifici per la nostra attività. Store Van offre soluzioni per l’allestimento di base per furgoni piccoli, medi e grandi, da potenziare a seconda delle esigenze: è possibile optare per sistemi di scaffalatura modulare, ideale per chi utilizza il proprio veicolo come officina mobile; per lo stesso motivo si possono installare cassettiere sottopianali in veicoli di piccole e medie dimensioni per trasportare tutta l’attrezzatura; i ripiani ribaltabili invece sono l’ideale per corrieri, venditori ambulanti ed altre aziende di trasporto merci.