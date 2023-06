Gallio: esplosione durante i lavori per la posa del cappotto, un ferito grave

Alle 9:45, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Stoccareddo in Via Col Fuste a Gallio per un’esplosione avvenuta durante i lavori per la posa del cappotto di un’abitazione: gravemente ferito il proprietario.

L’uomo era intento ad aiutare gli operai

per la posa del cappotto, e secondo quanto ricostruito ha tagliato con una moletta un tubo, che fuoriusciva dal muro quando è avvenuta l’esplosione che ha causato il crollo di parte del muro, investendolo in pieno.

Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem e dai vigili del fuoco, stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in elisoccorso in ospedale.

I vigili del fuoco che in un primo momento erano stati chiamati per l’esplosione dovuta a una probabile fuga di gas, hanno iniziato i primi sopralluoghi.

Gallio – Dopo le prove di tenuta da parte dell’ente gestore del gas e ulteriori verifiche è stato individuato un altro tubo similare, che dopo alcuni controlli effettuati insieme ai carabinieri e lo Spisal, si ipotizza che si tratti non di un tubo, ma di un siluro Bangalore.

Un potente ordigno della prima guerra mondiale.

Probabilmente questi tubi sono stati inseriti nei muri come rinforzo senza saper che si trattava di ordigni bellici.

Previsto nel pomeriggio un sopralluogo degli artificieri a Gallio nel cantiere

Info – Il siluro Bangalore

è un congegno esplosivo di forma cilindrica montata all’estremità di un tubo allungabile, utile per provocare un’esplosione a distanza, specie in caso di attacco sotto il tiro del nemico.

Il siluro viene chiamato anche mina bangalore, o bangers o semplicemente bangalore, ed è usato per aprire varchi lunghi fino a 15 metri e larghi 1 metro nei campi minati o nel filo spinato.

Fonte wikipedia.org

