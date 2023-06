“Scelgo Vicenza e non Roma” – Festa della Repubblica, il sindaco alla cerimonia in città

La bandiera della città

sfilerà lungo i Fori Imperiali in occasione del centenario del Gruppo medaglie d’oro al valor militare

“Il 2 giugno scelgo Vicenza e non Roma”. Questo l’annuncio del sindaco Giacomo Possamai che in occasione del 77° anniversario della Repubblica resterà in città prendendo parte alla sfilata che andrà da piazza Castello a piazza Matteotti per terminare al Teatro Olimpico.

La bandiera della Città di Vicenza, decorata con due medaglie d’oro al valor militare, aprirà invece la sfilata a Roma lungo i Fori Imperiali, dove è attesa in occasione del centenario della costituzione del Gruppo medaglie d’oro al valor militare.

“Vedere la bandiera di Vicenza – spiega il sindaco Giacomo Possamai – aprire la sfilata a Roma davanti alle più alte cariche civili e militari dello Stato sarà per la città un onore e una grande emozione.

Ho delegato la consigliera anziana Isabella Sala ad accompagnare la bandiera che sarà scortata dall’alta uniforme della polizia locale.

Come sindaco appena eletto ho infatti ritenuto doveroso rimanere a Vicenza per partecipare alla cerimonia in città insieme ai primi cittadini del territorio”.

La bandiera di Vicenza a Roma

Con il 77° anniversario della Festa della Repubblica si festeggeranno tre importanti centenari: la costituzione del Gruppo medaglie d’oro al valor militare, quella dell’Istituto del Nastro Azzurro e dell’Aeronautica Militare.

Per rendere omaggio ai vessilli maggiormente decorati dei Comuni e delle unità militari, sfileranno quindi nel settore di apertura della parata romana la bandiera della Città di Vicenza e il gonfalone della Città di Roma, entrambi decorati di due medaglie d’oro al valor militare, la bandiera di guerra dell’Arma di Artiglieria (maggior numero di medaglie d’oro al valor militare) e quella del 3° Reggimento Bersaglieri (maggior numero di medaglie e decorazioni).

Il programma della cerimonia a Vicenza

Alle 9 è fissato l’ammassamento in piazza Castello, da dove il corteo partirà alle 9.30 verso corso Palladio. Dalle 10, con l’arrivo in piazza Matteotti, si terranno lo schieramento del Reparto di Formazione, gli onori alla Massima Autorità, l’alzabandiera con la partecipazione del conservatorio di musica Arrigo Pedrollo per l’esecuzione dell’inno nazionale, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del prefetto e gli onori finali.

i entrerà quindi al Teatro Olimpico, dove alle 11.30 verranno consegnati i titoli onorifici della Repubblica e alle 12.30 si terrà un secondo concerto a cura del conservatorio di musica Arrigo Pedrollo.

Alla cerimonia parteciperanno gli studenti della classe 4BL dell’Istituto Canova.

In occasione della Festa della Repubblica, il Teatro Olimpico rimarrà aperto fino alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30).

La cerimonia è organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e Provincia di Vicenza.

Storia bandiera di Vicenza

Vicenza è l’unica città d’Italia che, in luogo del gonfalone, detiene la bandiera nazionale decorata con ben due medaglie d’oro al valor militare.

La prima fu concessa il 19 ottobre 1866 dal Re Vittorio Emanuele II “per la strenua difesa fatta dai cittadini contro l’irruente nemico nel maggio e giugno 1848”.

L’11 marzo 1995 il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, su proposta del ministro della Difesa, attribuì la seconda massima ricompensa al valor militare per il ruolo della città durante la Guerra di Liberazione.