Diocesi in festa: il 3 giugno l’ordinazione sacerdotale di un giovane vicentino

In Cattedrale a Vicenza l’ordinazione sacerdotale di Emanuele Billo

Diocesi in festa sabato 3 giugno per l’ordinazione sacerdotale di un giovane vicentino. Alle 16 in Cattedrale il vescovo Giuliano Brugnotto ordinerà presbitero Emanuele Billo, 28 anni, della parrocchia di Locara di San Bonifacio (diocesi di Vicenza, provincia di Verona).

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb, TeleChiara e sul canale YouTube della Diocesi.

Emanuele e il suo cammino

Emanuele ha compiuto il suo cammino di discernimento vocazionale e formazione nel Seminario Vescovile di Vicenza, dopo il diploma di maturità classica a Verona e un anno di studi universitari alla facoltà di Lettere. Come raccontato nelle interviste rilasciate a Radio Oreb e al settimanale diocesano La Voce dei Berici, il sogno di Emanuele era inizialmente infatti quello di diventare insegnante di materie umanistiche.

Un sogno che si è poi in parte realizzato nel suo impegno nella pastorale dei giovani e dei ragazzi cui don Emanuele si è dedicato nelle parrocchie di esperienza pastorale, a Lonigo prima e attualmente a Chiampo.

“I giovani mi insegnano a vedere le cose da un’altra prospettiva – ha detto – ma anche a tenere i piedi per terra. Ragionano fuori dagli schemi, ma non sono spenti come qualcuno vorrebbe far pensare, anzi sono capaci di generare soluzioni e novità, cercando il senso più profondo delle cose e della vita”.

Durante gli studi di teologia e filosofia, Emanuele ha continuato a coltivare la passione per la letteratura, fino al conseguimento del Baccalaureato in Teologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto.

Nel maggio del 2022 è stato ordinato diacono dal vescovo Beniamino. Celebrerà la sua prima Santa Messa domenica 4 giugno, festa della SS. Trinità, alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Locara, cui seguirà un momento di festa per tutta la comunità.

Domenica 11 giugno alle 11.00 la prima Santa Messa a Chiampo dove don Emanuele svolge già da un anno il proprio servizio pastorale in particolare tra i giovani dell’Azione Cattolica e gli scout.

Fonte: Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa

In allegato la locandina dell’ordinazione: don Emanuele con il vescovo Giuliano in visita ai missionari fidei donum vicentini in Brasile.