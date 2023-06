Dal 5 giugno – Dance Well: le classi si spostano ai Giardini Parolini

UN’ESTATE DI DANZA CON DANCE WELL

L’attesa è finita.

Dal 5 giugno Dance Well si sposta finalmente ai Giardini Parolini, con appuntamento come sempre tutti i lunedì e i venerdì dalle 10.00 alle 11.00, per tutto il periodo estivo.

Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson, nasce con l’intento di promuovere la danza in spazi museali e contesti artistici, e di bellezza, rivolgendosi principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson, attraverso classi di danza.

È un’iniziativa gratuita, ideata e promossa, fin dal 2013, dal Comune di Bassano del Grappa attraverso il suo CSC Centro per la Scena Contemporanea.

Una pratica artistica, che,

se svolta con continuità, permette a persone che convivono con il Parkinson o altri disturbi del movimento, di implementare benessere e abilità, uscire dall’isolamento che spesso la malattia o l’età comporta, e acquisire competenze e conoscenze per aumentare la qualità della vita.

Le classi, che si svolgono nel periodo invernale presso la Chiesa di San Bonaventura o i Musei Civici di Bassano del Grappa tutti i lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 11.00, si spostano nel periodo estivo ai Giardini Parolini.

Giardini descritti come “luogo di delizia” nelle guide del secolo scorso, sono l’unico esempio regionale di orto botanico indipendente dall’Università.

Un’accogliente e ricca isola verde nel centro storico di Bassano realizzata nel 1805 da Alberto Parolini, nobile bassanese che partecipò attivamente alla vita culturale cittadina d’inizio Ottocento.

Agli appuntamenti regolari, si aggiunge ora per i dancers un intenso periodo di prova per la creazione di nuove produzioni, che Operaestate affida ogni anno a coreografi nazionali ed internazionali, da sviluppare con la comunità Dance Well.

Quest’anno le nuove produzioni

sono state affidate alla coreografa norvegese Mia Habib e alla coreografa italo – giapponese Masako Matsushita, le quali daranno vita a nuove creazioni che debutteranno all’interno della prossima edizione del Festival, rispettivamente a Bassano e a Castelfranco Veneto.

Le classi sono gratuite e aperte a tutta la comunità, con insegnanti, artisti della danza, che propongono di volta in volta approcci e tecniche diverse.

Negli anni la pratica Dance Well ha costruito una rete nazionale importante, arrivando in altre 10 città in Italia. Dal 2022 la pratica è anche un progetto europeo, che coinvolge Germania, Francia, Lituania e Repubblica Ceca, sempre con la Città di Bassano come capofila.

La pratica è inoltre attiva da alcuni anni anche in Asia (Tokyo, Kyoto e Kanazawa, sempre condotta da insegnanti formati a Bassano)

Per partecipare non è richiesta l’iscrizione, basta presentarsi all’incontro con un leggero anticipo.

Si prospetta un 2023 ricco di danza e progetti, senza limiti di età, lingua, posizione geografica o capacità motorie.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Operaestate al numero 0424 519804 o inviare una mail a comunicazionefestival@comune.bassano.vi.it.

Bassano del Grappa – VI

Fonte Alessia Zanchetta – Comune di Bassano del Grappa

Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well