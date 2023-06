Anche Thiene dà …Appuntamento in giardino! promossa da APGI

Anche quest’anno l’Assessorato al Turismo del Comune di Thiene ha aderito all’iniziativa Appuntamento in Giardino, promossa da APGI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI, con il supporto dell’Associazione Ville Venete.

L’appuntamento a Thiene sarà, dunque, ai Giardini al Bosco sabato 3 giugno 2023 con il titolo Divertiamoci a riconoscere le piante ed è tutto dedicato ai più piccoli a partire dai 5 anni.

Dichiara l’Assessora Marina Maino:

«Sono particolarmente felice di aver modo di proporre questa nuova, ulteriore opportunità che diventa un ottimo spunto per godere di spazi verdi che ci stanno particolarmente a cuore. La nostra sensibilità verso la natura e gli spazi verdi si va sempre più diffondendo.

Con “Appuntamento in giardino” si offre l’occasione ai visitatori di apprezzare le bellezze naturalistiche della nostra Città. Partecipare ad appositi laboratori, pensati anche per i visitatori più piccoli. Ho ritenuto di proporre tale iniziativa per riuscire ad animare spazi che normalmente sono utilizzati solo in alcune occasioni, ma che difficilmente diventano oggetto di una specifica visita.

Per la realizzazione di questa proposta turistica si è cercato di trovare la collaborazione anche delle scuole. Ringrazio in particolar modo l’ITET “Ceccato” per la sua disponibilità e competenza. Rappresenta un buon esempio di come si possa fare rete nel territorio e intrecciare proficue collaborazioni a favore sia degli studenti e studentesse, che hanno così modo di approfondire la loro preparazione teorica, ma anche della cittadinanza. Vi attendo numerosi!»

Con giochi di squadra, chi partecipa potrà imparare a riconoscere, divertendosi, le piante presenti ai Giardini al Bosco, “cuore verde di Thiene”.

L’iniziativa,

organizzata dall’ufficio Turismo in collaborazione con l’OGD Pedemontana Veneta e Colli, è stata ideata e organizzata e verrà realizzata dall’Indirizzo Agrario dell’ITET A. Ceccato, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Le attività previste sono due, differenziate per fasce d’età, e si svolgeranno in tre turni per ciascuna fascia, rispettivamente alle 9.30, alle 10.30 e alle 11.30.

La manifestazione,

pensata come un’autentica festa del giardino, si collega all’iniziativa europea Rendez-vous aux jardins. Iniziativa che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi dell’UE. L’obiettivo è di invitare il pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini e parchi. Ma allo stesso tempo, arricchirne le possibilità di fruizione.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai seguenti link:

“Staffetta nel bosco”, per bambini/e dai 5 ai 7 anni: https://tinyurl.com/3kt6kbya

“Quercia rossa” per bambini/e dagli 8 agli 11 anni: https://tinyurl.com/37adbkzs

Il ritrovo è al gazebo di salici 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Fonte: Comune di Thiene – Ufficio Stampa