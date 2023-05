Sguardi sul mondo: il documentario “La storia di Mario Rigoni Stern”

Domenica 11 giugno alle 22:45, RSI LA 2, Sguardi sul mondo

«Il sergente dell’Altopiano. La storia di Mario Rigoni Stern»

Il film è coprodotto dalla Imagofilm Lugano di Villi Hermann e dalla RSI Radiotelevisione svizzera, Silvana Bezzola Rigolini. Le musiche sono di Zeno Gabaglio e le riprese in Ticino di Alberto Meroni.

Il documentario «Il sergente dell’Altopiano. La storia di Mario Rigoni Stern» di Tommaso Brugin e Federico andrà in onda domenica 11 giugno alle 22:45 su RSI LA2.

Un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo scrittore Mario Rigoni Stern (1921-2008). Nel corso di un’immaginaria giornata, dall’alba alla notte stellata, la sua voce tratta da un ampio archivio, rievoca gli anni di guerra e di prigionia. Il sergente degli alpini, ritornato a casa, è divenuto col tempo il custode dell’altopiano di Asiago, e la sua terra natale assume il valore di un mondo da preservare contro le guerre e l’indifferenza.

Il film è girato anche in Val Bavona, ripercorrendo i luoghi visitati da Mario Rigoni Stern nel 1996 insieme alla sua guida di allora, il geografo e cultore di etnografia Bruno Donati, e in Valle di Muggio, dove il poeta ticinese Alberto Nessi testimonia il legame di stima creatosi con lo scrittore, documentato dalle lettere originali depositate all’Archivio svizzero di letteratura a Berna.

Bibliografia selettiva

L’uomo nella natura deve comportarsi sempre in questa maniera: sfruttare o usufruire di una parte dell’interesse senza intaccare il capitale e questo vale per il bosco e per la caccia, come esempi più prossimi a noi, ma anche per l’acqua, per l’aria e per la terra.

Mario Rigoni Stern

Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia, Torino, Einaudi, 1953

Il bosco degli urogalli, Torino, Einaudi, 1962

Quota Albania, Torino, Einaudi, 1971

Ritorno sul Don, Torino, Einaudi, 1973

Storia di Tönle, Torino, Einaudi, 1978

L’anno della vittoria, Torino, Einaudi, 1985

Le stagioni di Giacomo, Torino, Einaudi, 1995

Sentieri sotto la neve, Torino, Einaudi, 1998

Mario Rigoni Stern PDF sintesi

Fonte: Ufficio stampa – Imagofilm Lugano