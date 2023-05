L’appuntamento valevole per il CIVM ed il TIVM vede il primo dominare in avvio, poi costretto al ritiro, mentre il secondo chiude ai piedi del podio per i colori di Rally Team. – Rally Team: al Trofeo Vallecamonica Trolio brilla e Mariero incassa

Il recente fine settimana ha messo in evidenza Rally Team

anche nell’ambito della velocità in salita, in occasione di un Trofeo Vallecamonica, meglio noto nell’ambiente come Cronoscalata Malegno – Borno, valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna che per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, corso tra Sabato e Domenica.

Una partenza a razzo in gara 1, quarto e ad un soffio dal podio in E1 Italia nonché dominatore incontrastato tra le millesei, ha visto protagonista Enrico Trolio e la sua Peugeot 106.

Il pilota di Due Carrare ha dovuto deporre le armi nella seconda e decisiva tornata, a causa di un problema tecnico che lo ha appiedato sul più bello, vedendo sfumare un risultato notevole.

“Era la seconda volta che correvamo qui” – racconta Trolio – “e la prima, quella dello scorso anno, l’abbiamo vissuta sul bagnato. Siamo partiti bene, già dalle prove ufficiali dove abbiamo staccato il miglior tempo in classe ed in gruppo, nonostante ci siamo imbattuti nella pioggia con le slick.

Eravamo fiduciosi per la gara ed infatti nella prima salita è filato tutto liscio. Abbiamo segnato un tempo davvero buono, dando distacchi importanti ai nostri rivali in classe. Gara 2 si presentava un po’ più travagliata e, seppure iniziasse a piovere, abbiamo deciso di partire con le slick.

Dopo il primo intertempo, eravamo in linea con quanto fatto al mattino, all’improvviso l’auto si è spenta e ci siamo dovuti ritirare. Si dovrebbe trattare di un problema elettrico. Peccato per i punti persi per il campionato ma sono cose che possono capitare.

Cercheremo di sistemare il tutto per presentarci ancora più agguerriti. Grazie a tutti i partners che ci aiutano.”

Una vittoria morale già ottenuta a tavolino,

per essere riuscito a prendere il via della salita bresciana, per un Emanuele Masiero che, sulla Citroen Saxo gruppo A, debuttava ufficialmente.

Il pilota di Montegrotto Terme si è ben presto trovato in difficoltà con i rapporti del cambio non adatti al tracciato, riuscendo ad arginare al meglio una situazione non facile concludendo al sesto posto nella generale di gruppo A-S ed al quarto nell’annessa classe millesei.

“Era la mia prima volta vera qui” – racconta Masiero – “perchè, dopo tante iscrizioni annullate per problemi di lavoro o di altro tipo, sono riuscito a correre. Tracciato tecnico e particolarmente veloce.

Ci siamo accorti subito di non avere un rapporto sufficientemente lungo per poter tenere testa ai nostri avversari. Dopo ogni manche abbiamo migliorato, mangiandoci il terzo di classe per una manciata di secondi. In gara 1 ho anche commesso un errore sulla scelta delle gomme ma devo dire che, tutto sommato, possiamo considerarci comunque soddisfatti del risultato.

Lo sono un po’ meno sul fronte dell’organizzazione perchè, secondo me, la gestione ha dimostrato alcune pecche. Tanti tempi morti ed indecisioni, allerte meteo che poi non erano valide e che ci costringevano a continui cambi di gomme.

A parte questo il fine settimana è stato comunque positivo. Siamo contenti del lavoro svolto sull’assetto della nostra vettura, durante il weekend abbiamo apportato qualche aggiustamento e siamo pronti per il Bondone.

Grazie a tutti i partners che ci sostengono, senza mai dimenticare la scuderia Rally Team.”

Rosà (VI), 31 Maggio 2023

