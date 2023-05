Fine settimana sofferto con Menegatti undicesimo al Salento, Lovisetto e Gambasin, quest’ultimo con Costenaro, di poco fuori dai migliori dieci al Marca. – Jteam: weekend ai piedi della Top Ten

Hanno stretto i denti,

di fronte a molteplici difficoltà, ma tutti i portacolori di Jteam sono riusciti a tagliare il traguardo nel fine settimana.

Venerdì e Sabato, in Puglia,

si è tenuto il secondo round del Campionato Italiano Rally Asfalto con un Paolo Menegatti che, in coppia con Nicola Rutigliano su una Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, ha concluso undicesimo assoluto, nono di gruppo RC2N e classe di R5 – Rally2.

“La gara più difficile della mia vita” – racconta Menegatti – “perchè ogni prova è stata durissima. Peccato per un errore sulla terza, abbiamo perso parecchio tempo, altrimenti potevamo chiudere nei dieci assoluti.

Dopo la seconda assistenza abbiamo accusato problemi al cambio e, non potendo più usare la quarta, abbiamo cercato soltanto di arrivare alla fine. Lo sapevo, già dal via, che questa non era una gara per me, vado forte in altri contesti.

Grazie a tutti i partners ma in particolare alla mia famiglia che mi ha regalato una settimana di vacanza.”

Poca fortuna per il sodalizio di Bassano del Grappa

anche al Rally della Marca, tappa di Coppa Rally ACI Sport di zona tre, con un Gianmarco Lovisetto che, assieme a Christian Cracco sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, non è andato oltre il quindicesimo nella generale, il tredicesimo in RC2N ed in classe R5 – Rally2, a causa di qualche intoppo lungo il cammino.

“Siamo partiti in salita già dalla spettacolo” – racconta Lovisetto – “perchè, per un mio errore di valutazione, abbiamo perso il posteriore ed abbiamo dovuto fare manovra, perdendo una ventina di secondi.

Al Sabato, per il primo giro, abbiamo azzardato con le gomme, essendo indietro, ma la nostra scelta non ha pagato.

Nel giro successivo siamo incappati in una foratura, su un antitaglio, ed abbiamo aggiunto altri due minuti al nostro passivo. A parte la classifica siamo comunque contenti di com’è andata, vista la poca esperienza che abbiamo su questa tipologia di vettura.

Grazie a papà Adriano, per avermi dato l’opportunità di salire su questo bolide, ma anche a Jteam ed al suo presidente Jack, sempre presente per dare supporto. Grazie a tutta la P.A. Racing per avermi messo a disposizione un mezzo incredibile.”

Marca da dimenticare

anche per un Matteo Gambasin che, alla destra di Giovanni Costenaro su una Skoda Fabia Rally2 Evo di Delta Rally, si aspettava di più dalla gara di casa.

Un’uscita di strada, sulla quarta speciale del Sabato, si rivelava fatale nel computo della classifica, traducendo l’errore nella dodicesima piazza generale, in RC2N ed in R5 – Rally2.

“Puntavamo tanto sul Marca” – racconta Gambasin – “perchè è la mia gara di casa, oltre che avere coefficiente maggiorato per la CRZ. Siamo partiti con un setup errato e questo faticare a gestire la situazione ci ha indotto all’errore sulla quarta.

Con tanta buona volontà siamo riusciti a ripartire, incassando tre minuti e mezzo di ritardo.

Grazie a Jteam ed al presidente Battaglia.”

Bassano del Grappa (VI), 31 Maggio 2023

Immagine di Gianmarco Lovisetto, in azione al Rally della Marca 2023, immagine a cura di Fotosport

