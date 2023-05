Colpo Eurolega, al Famila Basket Schio arriva Arella Guirantes

Il Famila Schio ingaggia la guardia portoricana Arella Guirantes

È stata la giocatrice rivelazione dei mondiali della scorsa estate, trascinando Porto Rico fino a degli storici quarti di finale grazie alla sua quasi tripla doppia contro il Canada (26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist). Guirantes ha poi disputato una stagione eccellente con il DVTK di Miskolc, formazione al debutto in Eurolega che ha chiuso al sesto posto il gruppo B ma che è stata a lungo in corsa per l’accesso ai quarti di finale. Nel campionato ungherese Miskolc ha conquistato invece il terzo posto.

La guardia portoricana, classe 1997, ha chiuso con 14,7 punti, 7,5 rimbalzi e 4,9 assist dimostrando il proprio valore a 360 gradi: il suo high stagionale sono stati i 24 punti contro Mersin, ma la prestazione più clamorosa è arrivata contro le ex campionesse d’Europa di Sopron grazie a 23 punti, 16 rimbalzi e 7 assist.

Sicuramente non sarà semplice raccogliere la pesante eredità lasciata da Marina Mabrey ma Guirantes ha tutte le carte in regola per regalare grande spettacolo al pubblico orange grazie al suo talento e al suo agonismo. Con lei si chiude il pacchetto delle esterne orange per la stagione 2023/24.

Così si esprime a riguardo il DG Paolo De Angelis “Seguivamo Guirantes da tempo e quest’anno in Eurolega ha confermato tutto il suo valore. Abbiamo scelto lei per la grinta, la mobilità in campo e le qualità difensive, oltre che per il talento in attacco. Già al telefono si è dimostrata affamata di vittorie e quest’anno abbiamo bisogno di giocatrici che abbiano voglia di sudare”.

Fonte: Famila Basket Schio – Ufficio Stampa