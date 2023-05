CCIAA di Vicenza: contributi per sostenere la transazione digitale ed ecologica

500 mila euro di contributi per sostenere imprese vicentine – Camera di Commercio di Vicenza – CCIAA di Vicenza

La Camera di Commercio di Vicenza ha organizzato per martedì 6 giugno un webinar informativo per tutte le aziende interessante. Le domande potranno essere presentate dal 20 giugno

È pari a mezzo milione di euro la dotazione del nuovo bando di contributi della Camera di Commercio di Vicenza per sostenere la digitalizzazione e la transizione green delle imprese vicentine.

Le domande potranno essere presentate

dal 20 giugno al 28 settembre (salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili), ma già per martedì 6 giugno l’Ente Camerale berico ha organizzato – alle ore 15.00 – un webinar informativo per le aziende interessate a partecipare.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo pari dal 50% della spesa sostenuta, per progetti del valore minimo di 4.000 euro, mentre il contributo massimo erogabile è pari a 5.000 euro.

Inoltre una premialità di ulteriori 200 euro sarà riconosciuta alle imprese in possesso del rating di legalità e\o della certificazione di parità di genere.

Potranno essere oggetto del contributo le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 fino al momento della presentazione della domanda.

Come sempre la tipologia di spese finanziabili è piuttosto ampia:

per quanto riguarda in particolare gli investimenti per la digitalizzazione, saranno ammessi ai contributi gli investimenti per tecnologie 4.0, software gestionali e/o per servizi all’utenza, attività di digital marketing, consulenze e perizie per l’analisi e attestazione dell’interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali; canoni di leasing per beni materiali o strumentali 4.0.

Per quanto riguarda invece il sostegno alla transizione verso modelli d’impresa orientati alla sostenibilità, sarà possibile richiedere il contributo camerale per le spese relative a studi di fattibilità e di sostenibilità tecnico-economica in vari ambiti di intervento: economia circolare, verifica del ciclo di vita dei processi e prodotti, anche ai fini del loro riutilizzo o riciclabilità e diagnosi energetiche dei consumi.

E ancora,

il contributo potrà essere riconosciuto anche per le spese relative all’assistenza tecnica, affiancamento o accompagnamento a processi per la redazione del bilancio di sostenibilità, l’ottenimento di certificazioni BCorp (con esclusione del costo di emissione della certificazione) e/o per la trasformazione dell’azienda in Società Benefit, o ancora per l’implementazione di politiche aziendali di tipo ESG (Environmental, ambiente; Social, società; e Governance).

La partecipazione al seminario informativo del 6 giugno è gratuita, previa iscrizione online sul sito della Camera di Commercio di Vicenza. Sempre sul sito è disponibile tutta la documentazione relativa al bando.

Comunicato stampa n.12 – 31 giugno 2023